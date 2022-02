Kreis Peine

Die Corona-Situation scheint sich weiter zu beruhigen. Der Inzidenzwert im Kreis Peine sinkt weiter und liegt am Samstag bei 1178,6 (Vortag: 1170,5). Im landesweiten Vergleich liegt Peine damit auf dem sechzehnten Platz. Trauriger Spitzenreiter ist der Landkreis Cloppenburg mit einer Inzidenz von 1699,6. Der landesweite Wert liegt bei 1114,2.

Landesweit ist die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben auf 928 971 (Vortag: 914 434) gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden gab es in Niedersachsen 89 173 (89 799) neue Fälle. Insgesamt 7 322 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben, zehn mehr als am Vortag.

So ist die Situation in Peines Nachbarkommunen

In Peines Nachbarkommunen sieht die Corona-Lage so aus: Der Landkreis Gifhorn verzeichnet eine Inzidenz von 1519,0, das ist der dritthöchste Wert in ganz Niedersachsen. Darauf folgen die Stadt Wolfsburg (1427,6), die Region Hannover (1401,0), die Stadt Salzgitter (1333,4), der Landkreis Hildesheim (1130,8) und die Braunschweig (1116,4).

Leicht gesunken ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Corona-Lage im Land. Die Krankenhäuser haben in den vergangenen sieben Tagen nicht viele neue Covid-19-Patienten aufgenommen, die Hospitalisierungsrate sinkt auf 10,6 (Vortag 10,7) – das ist aber weiterhin Warnstufe Rot. Gleichgeblieben ist die Intensivbetten-Kapazität. Der Indikator liegt genau wie am Vortag bei 5,8. Im Peiner Klinikum an der Virchowstraße muss derzeit laut Divi-Intensivregister des RKI ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt und beatmet werden.

Von Nina Schacht