Kreis Peine: Inzidenz nähert sich der 200er-Marke

Landkreis Peine

Die Inzidenz in Peine steigt weiter an und liegt am Donnerstag bei 187,7 (Vortag: 179,5). Somit bleibt Peine Hochinzidenz-Kommune. Laut dem Intensivregister werden im Klinikum Peine zurzeit drei Patienten intensivmedizinisch behandelt, zwei müssen beatmet werden.

Das sind die Werte in Niedersachsen

Trauriger Spitzenreiter in direkter Nachbarschaft ist weiterhin die Stadt Salzgitter, dort stieg die Inzidenz weiter auf 350,9 an. Auch Vechta hat die 300 überschritten (316,5). Cloppenburg liegt bei 208,6. Und auch die Stadt Wolfsburg nähert sich mit einer Inzidenz von 199,4 der 200er-Marke. Insgesamt haben 27 der 44 Landkreise und kreisfreien Städte eine Inzidenz von über 100 und gelten damit als Hochinzidenzkommunen. In Niedersachsen liegt nur noch Rothenburg (Wümme) knapp unter der 50er-Marke (47,6).

Landesweit beträgt die Inzidenz bei 126,0. Es gab 2234 neue Fälle, die Gesamtzahl beträgt 216 496. Die Zahl der Corona-Toten in Niedersachsen beträgt 5106. Die Zahl der Genesenen lag bei 191 884.

Hinweis: Das Landesgesundheitsamt gibt den Inzidenzwert der jeweiligen Kommune einen Tag nach der Bekanntgabe der Neuinfektionen des Landkreises oder der Stadt bekannt. Bei den Zahlen des Landesgesundheitsamtes handelt es sich um offizielle Zahlen, die ausschlaggebend für Corona-Maßnahmen sind.

Von Nina Schacht