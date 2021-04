Kreis Peine

Erstmals seit Wochen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine unter 100 gefallen: Am Donnerstag liegt sie laut der offiziellen Statistik des Landesgesundheitsamtes bei 95,7. Aber das Amt weist nach wie vor darauf hin, dass der aktuelle Rückgang der Fallzahlen darauf zurückzuführen ist, dass während der Ostertage weniger getestet wurde. Erst ab Freitag könne man vorsichtige Rückschlüsse ziehen, ob die Entwicklung wirklich so positiv ist, wie es zurzeit scheint.

In Peine wurden am Mittwoch 34 neue Fälle gemeldet, innerhalb der letzten sieben Tage waren es insgesamt 129.

Inzidenz in Niedersachsen fällt auf 84,9

Die Inzidenz in Niedersachsen ist ebenfalls deutlich gesunken und liegt nun bei 84,9. Das spiegelt sich natürlich in der Übersicht über die 45 Landkreise und kreisfreien Städte wider, aus denen überwiegend deutlich gesunkene Zahlen gemeldet werden. Das gilt allerdings nicht überall, beispielsweise in Gifhorn, dem Emsland und der Stadt Osnabrück ist die Inzidenz von Mittwoch auf Donnerstag deutlich gestiegen.

In Osterholz und Friesland hingegen ist sie sogar auf unter 35 gefallen, insgesamt haben acht Kommunen eine Inzidenz von unter 50. Peine liegt zurzeit an 14. Stelle und hat sich damit im landesweiten Vergleich deutlich verbessert.

In Niedersachsen haben sich bislang 205879 Menschen mit Corona infiziert, seit dem Vortag sind 1721 neue Fälle hinzugekommen. Es gibt 30 neue Todesfälle zu beklagen, damit gelten nun 4980 Menschen als an oder mit dem Virus verstorben. Die Statistik führt 182631 Menschen auf, die offiziell bereits wieder genesen sind. Diese Zahl ist um 1876 gestiegen.

Von Kerstin Wosnitza