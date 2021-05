Kreis Peine: Inzidenz liegt bei 62,3

Kreis Peine

Erneut gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine. Für Sonntag wird sie vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 62,3 angegeben. Allerdings ist die Zahl mit Vorbehalt zu betrachten: Es wird auf der Internet-Seite des RKI ausdrücklich darauf hingewiesen, dass an Feier- und Brückentagen wie jetzt an Himmelfahrt weniger Personen einen Arzt aufsuchen. In der Folge werden weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt. Entsprechend werden auch weniger Nachweise an die Gesundheitsämter gemeldet. Wie die Entwicklung tatsächlich ist, wird sich erst ab Dienstag zeigen.

Laut RKI gab es in Peine innerhalb der letzten sieben Tage 84 neue Fälle. Das Intensivregister meldet für das Klinikum Peine zwei intensivmedizinisch betreute Patienten mit einer Corona-Infektion, beide werden beatmet.

Inzidenz in Niedersachsen liegt bei 59,1

In Niedersachsen liegt die Inzidenz zurzeit bei 59,1. Es sind 623 neue Fälle hinzugekommen, insgesamt haben sich inzwischen 252095 Menschen nachweislich infiziert. Ungefähr 600 weitere Menschen gelten als bereits wieder genesen, insgesamt liegt diese Zahl jetzt bei rund 235 300.

Von Kerstin Wosnitza