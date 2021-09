Kreis Peine

Die Corona-Lage im Kreis Peine spitzt sich weiter zu. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist am Donnerstag stark auf 131 gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag der Wert am Vortag bei 97,9. Innerhalb einer Woche hat es 178 neue Fälle gegeben. Die korrekten Zahlen konnten wegen technischer Probleme erst am Nachmittag übermittelt werden. Damit hat der Landkreis Peine den dritthöchsten Wert in Niedersachsen nach Delmenhorst mit 145,8 und Salzgitter mit 176,2.

38 Nachmeldungen der Delta-Variante

Nach 64 gemeldeten Neuinfektionen am Vortag, sind am Donnerstag nach Angaben von Kreissprecher Fabian Laaß 30 (Vorwoche 22) neue Fälle gemeldet worden. Seit Ausbruch der Pandemie gibt es im Kreis Peine somit insgesamt 6003 bestätigte Corona-Infektionen. 292 Menschen sind zurzeit erkrankt und 511 befinden sich in Quarantäne. Ferner gab es 38 Nachmeldungen der Delta-Variante.

Die Verteilung der Neuinfektionen. Quelle: Landkreis Peine

Die Neuinfektionen ereignen sich vor allem im familiären Umfeld oder bei privaten Treffen beziehungsweise bei anderweitigen Veranstaltungen geht aus einer Grafik des Landkreises hervor. Schulen oder Kitas sind bislang weniger betroffen. Auffällig ist eine zweite Grafik, basierend auf den Daten bis zum 8. September. Diese zeigt, dass der Wert der Sieben-Tages-Inzidenz bei Geimpften unter 20 liegt, während der Inzidenzwert bei Ungeimpften bei über 80 liegt. Zum Vergleich gibt die blaue Kurve den Wert vom RKI von 97,9.

Die Inzidenzen bei Geimpften und Ungeimpften. Quelle: Landkreis Peine

Das Risiko eines schweren Covid-Verlaufs werde nach den derzeitigen Erfahrungen bei geimpften Personen sehr stark gemindert, betonte Laaß nochmals. Bei den Covid-Erkrankungen von durchgeimpften Personen – Impfdurchbrüche – im Landkreis Peine seien zwar oftmals Erkältungssysmptome aufgetreten. Es handelte sich aber durchweg um milde Verläufe.

Im Impfzentrum an der Woltorfer Straße wurden 85 Impfungen vorgenommen, 46 Zweitimpfungen und 39 Impfungen Genesener. Erstimpfungen sind dort nicht mehr möglich. Für das Testzentrum wurden 97 Abstriche gemeldet. Im Klinikum in Peine werden laut Intensivregister zurzeit zwei Menschen mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt. Beatmet werden muss davon keiner.

Wichtige Indikatoren zur Bewertung der Lage sind nun neben der allgemeinen Inzidenz auch die landesweite Hospitalisierungs-Inzidenz, die aktuell bei 4,1 (Vortag 4,0) liegt, und die prozentuale Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten. Diese wird mit 4,7 Prozent angegeben (Vortag 5,0 Prozent).

Landesweit betrug die Inzidenz 75 (Vortag: 71,6). Am Donnerstag sind 1494 neue Corona-Fälle hinzugekommen, die Gesamtzahl beträgt somit 286 166. In den vergangenen sieben Tagen hat es 5999 neue Fälle gegeben. 5869 (+4) Menschen sind bislang an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Von Jan Tiemann