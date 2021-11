Kreis Peine: Inzidenz liegt bei 117,0 – 22 neue Corona-Fälle  

Kreis Peine

Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 117,0 meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag für den Landkreis Peine. Gegenüber dem Samstag mit einer Inzidenz von 123,7 war der Wert damit leicht rückläufig, lag aber noch immer über der kritischer 100er-Marke. Peine steht nun im landesweiten Vergleich der 45 Landkreise und kreisfreien Städte an 20. Stelle. Die Inzidenz für ganz Niedersachsen machte am Wochenende einen deutlichen Sprung nach oben und wird am Sonntag mit 129,8 angegeben (Vortag 118,4).

Am Wochenende waren laut dem Landkreis 22 neue Fälle (Vorwoche 39) hinzugekommen. Insgesamt gibt es in Peine mittlerweile 6965 bestätigte Corona-Fälle. 414 Personen sind aktuell erkrankt, 446 befinden sich in Quarantäne. Am Wochenende wurden keine Abstriche genommen. Am Samstag wurden vom mobilen Impfteam 123 Impfungen durchgeführt. Am Freitag, 19. November, von 14 bis 18 Uhr ist ein mobiles Impfteam am Ilseder Gymnasium im Einsatz. Am Samstag, 20.November sind Ärzte und medizinische Mitarbeiter des Teams von 14 bis 18 Uhr vor Ort.

Hospitalisierung und Belegung der Intensivbetten

Dem Intensivregister ist zu entnehmen, dass im Klinikum Peine aktuell zwei Personen mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden. Beatmet werden muss davon keiner. Der wichtigste Wert zur Bewertung der Lage ist derzeit die Hospitalisierung. Sie zeigt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen in einem der niedersächsischen Krankenhäuser aufgenommen wurden. Dieser Wert blieb von Samstag auf Sonntag bei 4,5 stabil. Steigt die Hospitalisierung über sechs und liegt dazu noch die Inzidenz oder die Belegung der Intensivbetten über einem kritischen Wert, tritt die erste Warnstufe in Kraft.

Die prozentuale Belegung der Intensivbetten in Niedersachsen liegt inzwischen bei 5,9 (Samstag 6,3) und damit kurz vor der Grenze von 6, die für die erste Warnstufe gilt. In Niedersachsen sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 340 007 Menschen an Corona erkrankt. Insgesamt 6 169 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben. Bereits genesen sind 315 800 (+800 zu Samstag).

Und auch in anderen Kommunen bleibt die Lage angespannt: Den höchsten Inzidenzwert in Niedersachsen hat noch immer der Landkreis Cloppenburg mit 341,8, in Delmenhorst beträgt er 243,9 und im Landkreis Gifhorn 221,7.

Von Nina Schacht