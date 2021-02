Kreis Peine

Die Sieben-Tagesinzidenz ist im Kreis Peine am Mittwoch leicht zurückgegangen: Betrug sie am Dienstag noch 118, so liegt sie laut Angaben des Landesgesundheitsamts jetzt bei 112. Allerdings ist Peine noch immer einer der Landkreise mit den höchsten Werten in Niedersachsen. Landesweit liegt der Durchschnitt bei 66.

160 888 Corona-Fälle gibt es in Niedersachsen seit Beginn der Pandemie, das sind 1068 mehr als am Vortag. 4210 Menschen gelten als im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben (+37). Als genesen gelten insgesamt 144 104 Personen (+872).

Von Dennis Nobbe