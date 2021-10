Kreis Peine: Inzidenz fällt deutlich auf 17,7

Kreis Peine

Noch einmal einen deutlichen Schritt nach unten hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine gemacht: Nach 22,8 am gestrigen Dienstag liegt sie nach Angabe des Robert-Koch-Instituts (RKI) nun bei 17,7. Damit hält die erfreuliche deutliche Abwärts-Tendenz weiter an. Innerhalb der letzten sieben Tage haben sich 24 Menschen neu infiziert.

Besser als Peine stehen in Niedersachsen zurzeit nur Lüchow-Dannenberg (6,2), Friesland (11,1), Wilhelmshaven (14,6), Aurich und Wittmund (beide 17,4) da. Der Durchschnittswert für Niedersachsen wird mit 42,1 angegeben. Auch dieser ist von 45,6 am Vortag deutlich gesunken. Die höchste Inzidenz haben derzeit Nienburg/Weser (101,1), Delmenhorst (94,2), und Verden (90,1).

3,8 Prozent der Intensivbetten sind mit Corona-Infizierten belegt

Die Hospitalisierung wird vom RKI mit 2,2 angegeben (Vortag 2,1). Wie auch am Dienstag sind 3,8 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Im Klinikum Peine muss laut Intensivregister zurzeit kein Patient mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden.

In Niedersachsen haben sich seit Ausbruch der Pandemie 302 873 Menschen neu infiziert, das sind 653 mehr als am Vortag. Sieben neue Todesfälle wurden von Dienstag auf Mittwoch registriert. Damit sind nun 5982 Menschen an oder mit dem Virus verstorben. 289 500 Personen sind bereits wieder genesen.

Von Kerstin Wosnitza