Die Sieben-Tagesinzidenz ist nach Angaben des RKI am Mittwoch im Kreis Peine stark zurückgegangen: Sie fiel von 66,8 auf 48,2. Allerdings liegt Peine damit immer noch über dem niedersächsischen Durchschnitt.

Kunststoffröhrchen mit Corona-Abstrichen stehen nach PCR-Tests im Großlabor in einem Regal. In Peine ist die Inzidenz am Mittwoch stark zurückgegangen. Quelle: Andreas Arnold/dpa