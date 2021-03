Kreis Peine

Den dritten Tag infolge ist die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Peine gesunken und liegt nun bei 158,0 (nach 163,2 und 163,9 an den Vortagen). Damit bleibt der Wert weiter auf hohem Niveau stabil. Der Landestrend geht in eine andere Richtung: Niedersachsenweit ist die Inzidenz erneut von 111,2 am Freitag auf nun 113,8 gestiegen. Von dieser Zahl ist Peine jedoch zurzeit weit entfernt.

Drei Gebiete liegen über 200

Inzwischen liegen mit der Stadt Salzgitter (219,6), der Stadt Osnabrück (209,4) und dem Landkreis Cloppenburg (209,2) drei Gebiete über der Marke von 200, weitere 17 über 100, vier bewegen sich kurz darunter. Peine steht im landesweiten Vergleich besser da als am Vortag: Nach der offiziellen Statistik des Landesgesundheitsamtes liegt es bei der Inzidenz nun auf Platz acht (Freitag Platz sechs). Bei keinem der 45 Landkreise und keiner der größeren Städte gibt es einen Wert von unter 35, mit Oldenburg (40,1), Goslar (41,1), Nienburg/Weser (46,1), Friesland (47,6) und Göttingen (49,1) gibt es zurzeit nur noch fünf Gebiete unter einer Inzidenz von 50.

In Peine 213 neue Infektion innerhalb von sieben Tagen

In Peine haben sich innerhalb der letzten sieben Tage 213 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Im Klinikum werden nach Angabe des Intensivregisters des Robert Koch-Instituts zwei Patienten intensivmedizinisch betreut, die mit dem Covid-19-Virus infiziert sind. Einer von ihnen muss beatmet werden.

In Niedersachsen haben sich inzwischen seit dem Ausbruch der Pandemie insgesamt 192 446 Menschen infiziert, von Freitag auf Samstag sind 1573 Fälle hinzugekommen. Laut Statistik sind in diesem Zeitraum 8 weitere Menschen an oder mit dem Virus verstorben, insgesamt gibt 4807 Todesfälle. Als wieder genesen gelten 169 572 Personen, das sind 1157 mehr als am Vortag.

Mit Spannung wird die neue Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen erwartet, in der die Regelungen für die Ostertage definiert werden. Eines steht allerdings schon fest: Für die nächste Zeit müssen sich die Niedersachsen weiter auf harte Beschränkungen einstellen. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) appelliert eindringlich an die Bürger, die Osterfeiertage und -ferien als Chance zu nutzen, um Kontakte zu beschränken und so dazu beizutragen, die dritte Welle zu brechen, in der wir uns zurzeit befinden.

Von Kerstin Wosnitza