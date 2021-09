Bei der Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Peine hat es am Donnerstag keine Bewegung gegeben. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag der Wert wie am Vortag bei 97,9. Im Klinikum in Peine werden laut Intensivregister zurzeit zwei Menschen mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt. Beatmet werden muss davon keiner.