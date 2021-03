Kreis Peine

Im Kreis Peine ist die Sieben-Tage-Inzidenz von Donnerstag auf Freitag minimal von 163,9 auf 163,2 gesunken und damit auf hohem Niveau relativ stabil geblieben. Grund zum Aufatmen gibt es allerdings nicht: Einen großen Sprung hat die Zahl gemacht, wenn man ganz Niedersachsen betrachtet: Sie liegt nun bei 111,2, am Donnerstag wurde sie in der offiziellen Statistik des Landesgesundheitsamtes noch mit 102,5 angegeben.

In der farblichen Darstellung der Infektionsentwicklung auf der Landkarte von Niedersachsen wird es entsprechend immer roter. Unter 35 liegt die Inzidenz in keiner Region, knapp mit 35,2 in Goslar knapp darüber. In weiteren fünf Gebieten liegt sie knapp unter 50. Über 200 liegt die Inzidenz zurzeit nur in Cloppenburg (206,2). Dicht an der 200er-Grenze liegt sie der Stadt Osnabrück (198,5), im Emsland (195,7) und in der Stadt Salzgitter (195,6). In insgesamt 22 Gebieten ist sie inzwischen auf über 100 angestiegen. Peine hat zurzeit die sechsthöchste Inzidenz in Niedersachsen.

220 neue Fälle in Peine in den letzten sieben Tagen

In der Fuhsestadt haben sich innerhalb der letzten sieben Tage 220 Menschen nachweislich neu mit dem Covid-19-Virus infiziert. Im Klinikum Peine werden nach Angabe des Intensivregisters des Robert Koch-Instituts zurzeit vier Patienten mit einer Covid-19-Infektion intensivmedizinisch betreut. Zwei von ihnen werden beatmet.

In ganz Niedersachsen haben sich inzwischen seit dem Ausbruch der Pandemie 190 873 Menschen mit dem Virus infiziert, von Donnerstag auf Freitag sind 2213 Fälle dazu gekommen. 4799 Menschen gelten als an oder mit dem Virus verstorben, das sind 12 mehr als am Vortag. 168 415 Personen führt die Statistik als bereits wieder genesen auf (+1199).

Das Land reagiert mit einer neuen Corona-Verordnung

Das Land Niedersachsen reagiert auf die besorgniserregende Entwicklung mit einer neuen Corona-Verordnung, die voraussichtlich am Sonntag in Kraft treten soll. Ab einer Inzidenz von 100 können Kommunen künftig auch für Teilbereiche einer Stadt oder eines Landkreises nächtliche Ausgangssperren von 21 bis 5 Uhr verhängen. Ab 150 müssen sie solche Sperren anordnen. Für Ostern soll es ein Ansammlungsverbot geben, auch im Freien und unter Einhaltung von Abständen soll man sich nicht treffen dürfen. Lockerungen sind wegen der steigenden Zahlen vorerst vom Tisch.

Von Kerstin Wosnitza