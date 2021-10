Kreis Peine: Inzidenz beträgt 70,7

Kreis Peine

Die Corona-Situation im Landkreis Peine hat sich über das Wochenende entspannt. Nach einem deutlichen Rückgang von 84,7 am Freitag auf 65,5 am Samstag meldete das Robert-Koch-Instituts (RKI) am Sonntag zwar wieder einen Anstieg auf 70,7, aber dieser fiel relativ moderat aus. Im Klinikum Peine muss weiterhin ein Patient wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt werden.

Landesweit stieg der Wert der Corona-Inzidenz am Sonntag auf 60,7 (Vortag 53,8). Die Hospitalisierung wurde mit 2,3 (Vortag 2,3) angegeben. Sie zeigt die Neuaufnahme von Corona-Fällen in Krankenhäusern an. Ferner sind 3,5 Prozent (Vortag 3,4) der Intensivbetten sind mit Infizierten belegt.

Innerhalb einer Woche gab es in Niedersachsen 4860 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 1042. Seit Ausbruch der Pandemie sind 314 290 Menschen an Corona erkrankt. Insgesamt 6060 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben – drei mehr als am Samstag. Bereits genesen sind 299 700 Menschen (+300), aktuell erkrankt sind rund 8500 Personen, 700 mehr als tags zuvor.

Von Jan Tiemann