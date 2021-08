34,9 beträgt der Wert derzeit laut dem RKI in Peine – ab einer Inzidenz von 35 an drei aufeinander folgenden Tagen treten neue Corona-Beschränkungen in Kraft. Und genau danach sieht es aus, denn das Gesundheitsamt meldete am Freitag 15 neue Corona-Fälle.