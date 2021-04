Kreis Peine: Impftermine kurzfristig buchbar

Kreis Peine

Für alle Menschen aus der Priorität 2 und alle über 60-Jährigen sind kurzfristig für den 4. und 5. Mai Impftermine über das Impfportal buchbar. Dies teilte der Landkreis Peine am Freitag mit. Die Termine seinen gerade freigeschaltet worden, weil der Landkreis eine Lieferung des Impfstoffs von Johnson & Johnson erhalten habe. Die Impftermine sind daher nur für Johnson & Johnson-Impfungen vorgesehen.

Das Land Niedersachsen liefert zusätzlichen Corona-Impfstoff an die Impfzentren in Vechta, Salzgitter, Delmenhorst, Peine und Wolfsburg. Die insgesamt 21 600 Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson böten bereits nach einmaliger Anwendung den vollständigen Impfschutz, teilte das niedersächsische Sozialministerium mit. Aus diesem Grund seien zunächst die sogenannten Hochinzidenzkommunen ausgewählt worden.

„Damit reagieren wir auf die im Landesvergleich hohen Infektionszahlen in den betroffenen Landkreisen und kreisfreien Städten“, sagte Sozialministerin Daniela Behrens (SPD). „Ziel ist es, die Menschen in diesen von der Pandemie besonders betroffenen Regionen noch schneller als bislang mit Impfungen zu versorgen und den Schutz der Bevölkerung kurzfristig zu erhöhen.“ Die Besonderheit des Präparats ermögliche es, in kurzer Zeit vergleichsweise viele Menschen vor einer Erkrankung und schweren Verläufen schützen.

Von Jan Tiemann