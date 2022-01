Kreis Peine: Hier sammeln die Feuerwehren ausgediente Weihnachtsbäume ein

Kreis Peine

Es ist eine Tradition: Die Freiwilligen Feuerwehren sind zu Beginn des neuen Jahres unterwegs und sammeln die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Dabei nehmen sie Spenden ein, die den Feuerwehren – insbesondere der Jugendarbeit – zugutekommen. Doch die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr dieser Sammelaktion einen Strich durch die Rechnung gemacht, doch nun wagen die freiwilligen Helfer die Neuauflage und bieten in einigen Ortschaften den Abholservice wieder an.

Dungelbeck: Hier sind die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, unterstützt von Kräften der aktiven Wehr, am Samstag, 8. Januar, ab 9 Uhr im Dorf an vier Sammelpunkten anzutreffen – an der Mühlworth, am Waldweg, am Oberger Weg/Ecke Fasanenweg und am Steinkamp/Ecke Bruchweg. Dort können die Weihnachtsbäume abgegeben werden. Diese werden dann – so erlaubt – am Ostersamstag beim traditionellen Osterfeuer verbrannt. Baumschnitt oder Ähnliches wird nicht angenommen. „Jeglicher Weihnachtsschmuck und Lametta muss bitte von den Bäumen vor der Abgabe entfernt werden“, so Schriftwart Marc Schalon. Die Bäume müssen bis 12 Uhr abgegeben werden. Die Geldspende kann direkt bei der Übergabe erfolgen.

Stederdorf: Die Jugendfeuerwehr Stederdorf nimmt am Samstag, 8. Januar, von 10 bis 15 Uhr die ausgedienten Weihnachtsbäume im alten Ortspark an.

Vöhrum: In Vöhrum startet ebenfalls wieder die Annahme der Weihnachtsbäume – wenn auch etwas verändert. Am Samstag, 8. Januar, nehmen die Feuerwehr-Mitglieder von 10 bis 15 Uhr am Feuerhaus Zum Eichholz die alten Tannenbäume entgegen und schreddern sie vor Ort. Auf die gewohnte Bewirtung müssen die Vöhrumer jedoch verzichten, die Kontakte werden vor Ort mittels Einbahnstraßen-Regelung auf ein Minimum reduziert. Nach 15 Uhr angelieferte Tannenbäume müssen von der Feuerwehr kostenpflichtig entsorgt werden.

Sammelaktionen im Kreisgebiet

Klein Ilsede: Hier führt die Jugendwehr die Tannenbaum-Sammel-Aktion am Sonnabend, 8. Januar, ab 9 Uhr durch. Über eine kleine Spende, die am Tannenbaum befestigt ist, freut sich die Jugendwehr.

Bortfeld: Auch in Bortfeld sammelt die Jugendfeuerwehr am Samstag, 8. Januar, mit Unterstützung der Aktiven sowie A+B Peine die alten Bäume ein. Diese sind an die Straße zu stellen. Eine Spende kann an einer kleinen Tüte an den Baum gebunden werden.

Wendeburg: Auch hier sammeln am Samstag, 8. Januar, Jugend- und Kernortwehr gemeinsam testweise die alten Weihnachtsbäume ein. Die Bäume sind bis 8.30 Uhr gut sichtbar an der Straße abzustellen. Die Helfer betreten keine Grundstücke, fahren jede Straße nur einmal ab und nehmen nur abgeschmückte Weihnachtsbäume mit. Die Abholung soll kontaktlos stattfinden, daher soll die Spende in einer Tüte an den Baum gebunden oder direkt in den Briefkasten der Feuerwehr Wendeburg-Kernort geworfen werden.

Bei den hier aufgeführten Sammelaktionen handelt es sich um jene, die der PAZ-Redaktion vorliegen. Feuerwehren, die ebenfalls Bäume einsammeln, können sich per E-Mail an redaktion@paz-online.de wenden und ihren Termin melden.

Von Mirja Polreich