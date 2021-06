Kreis Peine: Hier können Sie sich am Wochenende schnelltesten lassen

Peine

Eine Übersicht der Corona-Zentren:

Peine: Peiner Festsäle am Friedrich-Ebert-Platz, Öffnungszeiten werktags von 9 bis 17 Uhr.

Peine: Schützenplatz, mit Drive-in-Zelt, montags bis samstags jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Peine: Breite Straße 23 in der Fußgängerzone, montags bis freitags von 10.30 bis 16.30 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr.

Peine: Historischer Marktplatz in der Markt-Apotheke, montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr, samstags von 9 bis 15 Uhr und sonntags 9.30 bis 15 Uhr.

Peine: Parkplatz Hagebaumarkt, Woltorfer Straße.

Vöhrum: DGH, Hainwaldweg 10, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Stederdorf: Hotel Schönau, Peiner Straße, Öffnungszeiten: Montag 6 bis 10 Uhr, Dienstag bis Freitag von 6 bis 10 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr, außerdem Mittwoch von 16 bis 18 Uhr und Freitag von 15 bis 18 Uhr.

Stederdorf: Parkplatz Globus-Baumarkt.

Stederdorf: Parkplatz Kaufland.

Stederdorf: Parkplatz Fitnessland.

Schwicheldt: Café Mitte, Niedersachsenstraße 19, Öffnungszeiten Montag 7 bis 11 Uhr, Dienstag 7 bis 10 Uhr, Mittwoch 7 bis 10 Uhr, Donnerstag 7 bis 10 und 15 bis 18 Uhr, Freitag 7 bis 10 und 15 bis 18 Uhr, Samstag 8.30 bis 11.30 und 15 bis 18 Uhr.

Edemissen: Ehemalige Förderschule am Buchenkamp, Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 15 Uhr.

Hohenhameln: Dorfgemeinschaftshaus Hohenhameln, Clauener Straße 1A, Öffnungszeiten Montag 7 bis 10 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 10 und 15 bis 18 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr.

Ohlum: Feuerwehrhaus, Westring 5b, geöffnet montags, mittwochs und donnerstags von 16 bis 19 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 13 Uhr.

Groß Ilsede: Komed, Ilseder Hütte 4, Öffnungszeiten: Montag 7 bis 9 Uhr, Dienstag 17 bis 19 Uhr, Mittwoch 17 bis 19 Uhr, Donnerstag 8 bis 10 Uhr, Freitag von 17 bis 19 Uhr und Samstag von 8 bis 11 Uhr.

Ölsburg: Parkplatz Edeka-Center, montags bis samtags von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr.

Solschen: Testzentrum im Gasthaus „Zur Kastanie“, Hauptstraße 1, Öffnungszeiten: montags 7 bis 10 Uhr, dienstags 9 bis 12 Uhr, mittwochs 8 bis 11 Uhr, donnerstags 9 bis 12 Uhr, freitags 9 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 12 Uhr.

Klein Ilsede: Mehrzweckhalle, Breite Straße 60, Montag 8 bis 10 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Dienstag bis Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 10 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstags 9 bis 12 Uhr.

Lengede: Fitnessstudio Löwen-Fitness mit Anmeldung unter www.loewenfitness-lengede.de.

Lengede: Mobiles Testteam befindet sich jeden Samstag von 9 bis 10.30 Uhr in Broistedt, Bahnhofstraße, Parkplatz Schützenhaus; 10.30 bis 12 Uhr in Barbecke, Schützenstraße, Parkstreifen vor dem Schützenhaus; 12 bis 13.30 Uhr in Woltwiesche, Fuhsestraße, Parkplatz am Sportheim und 13.30 bis 15 Uhr in Klein Lafferde, Peiner Straße, Dorfplatz. Anmeldung unter (05 31) 96 67 08 75 notwendig.

Lengede: Ex-Pennymarkt, Bodenstedter Weg 15, Öffnungszeiten: montags 8.30 bis 13.30 Uhr, dienstags 13.30 bis 17.30 Uhr, Mittwochs 13.30 bis 17.30 Uhr.

Vechelde: Dornberg-Carree, Öffnungszeiten: montags und mittwochs 8 bis 11 Uhr, dienstags und donnerstags 9 bis 12 Uhr, freitags 8 bis 15 Uhr, samstags 9 bis 12 Uhr.

Wendeburg: Feuerwehrhaus der Kernortwehr, Meierholz 32, Montag von 10 bis 13 Uhr und 17.30 bis 19.30 Uhr, sowie freitags von 10 bis 13 Uhr. Anmeldung unter (0 53 03) 20 81.

Von der Redaktion