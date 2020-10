Kreis Peine

Das Jahr 2021 wird haushaltsmäßig schwerer als die Vorjahre, aber: „Stand heute bin ich zuversichtlich, dass 2021 mit einer schwarzen Null abgeschlossen werden kann“, sagte Landrat Franz Einhaus ( SPD) am Mittwoch bei der Präsentation der ersten Eckdaten für den Haushaltsentwurf 2021 im Vorfeld der Kreistagssitzung. Derzeit steht sogar ein Überschuss von rund 662 000 Euro zu Buche. Das Klinikum Peine spielt im aktuellen Zahlenwerk übrigens keine große Rolle, da die Voraussetzungen für die Finanzierung bereits im vorangegangenen Haushalt geschaffen wurden.

„2022 wird ein deutlich schwierigeres Jahr werden“

Im kommenden Jahr lassen sich die Steuerausfälle wegen der schwächeren Konjunktur noch abfedern. „2022 wird ein deutlich schwierigeres Jahr werden“, ist Einhaus überzeugt. In den vergangenen Jahren konnten die Kassenkredite deutlich von 70 auf jetzt 27 Millionen Euro gesenkt werden. „Die Gesamtkonjunktur gab das her.“ Er hoffe, dass die Kredite möglichst nicht erhöht werden müssen, und verglich die Kassenkredite mit dem Überziehungskredit beim Girokonto. Ab 2023 erwartet Einhaus wieder ein stabileres und steigendes Steueraufkommen.

Um das positive Ergebnis zu erzielen, habe es verwaltungsintern „heftige Einsparungsrunden“ gegeben, schilderte Einhaus. Nicht alle Wünsche aus den Fachdiensten seien in die Planung eingeflossen. Bei dem vorgestellten Zahlenwerk gibt es noch Unwägbarkeiten. So ist die Höhe der Schlüsselzuweisungen erst Ende November/Anfang Dezember bekannt. Unsicherheit besteht auch hinsichtlich der Entwicklung der Aufwendungen wegen Corona sowie bei der Entwicklung der Kosten für Unterkunft, die Jugendhilfe und bei Ausschreibungen von Baumaßnahmen. Dazu ist die Entwicklung der Steuererträge und damit der Kreisumlage ab 2022 noch nicht absehbar.

Erster Kreisrat Henning Heiß erläuterte einige Posten des Etat-Entwurfs. Während für 2020 rund 32,6 Millionen Euro für Investitionen veranschlagt wurden, sind es aktuell rund 16,5 Millionen Euro, der Kreditbedarf beträgt rund 9,4 Millionen Euro. Dies liege daran, dass verschiedene Maßnahmen auf 2022 und die Folgejahre verschoben worden seien. Einhaus ergänzte: „Wir sparen nicht bei den Investitionen, der Landkreis Peine soll weiter als Standort für Unternehmen und Bürger attraktiv bleiben.“ Schulen, Straßen und Immobilien seien elementare Aufgaben des Kreises. Der überwiegende Teil der Investitionen betrifft Pflichtaufgaben. Als Beispiel für eine freiwillige Ausgabe nannte Einhaus neue Räume für die Kreismusikschule. Hier sei man aber noch auf der Suche.

Hohe Transferleistungen und Personalkosten

Auf der Ausgabenseite schlagen die Transferleistungen mit rund 181 Millionen Euro sowie die Personalkosten mit etwa 60 Millionen Euro am stärksten zu Buche. In den Personalkosten sind Stellenausweitungen und Tariferhöhungen enthalten. Den Stellenzuwachs begründete Heiß mit höheren Anforderungen an das Gesundheitsamt, die Digitalisierung und zusätzlichem Bedarf wegen des Bundesteilhabegesetzes. Zu den Transferleistungen gehören unter anderem Ausgaben für die Jugendhilfe, Kosten der Unterkunft, Arbeitslosengeld II ( Hartz IV) und Eingliederungshilfen sowie Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Pflege. „Bei der Jugendhilfe bekommt der Kreis keinen Cent zur Refinanzierung“, betonte Heiß.

Bei den Einnahmen gehören die Kreisumlage (88 Millionen Euro), Schlüsselzuweisungen (39 Millionen), Erstattungen nach dem Sozialgesetzbuch II (65 Millionen) und Verwaltungsgebühren, Entgelte sowie Bußgelder (31 Millionen) zu den größten Posten.

Kreisumlage mit 58,1 Umlagepunkten konstant

Die Kreisumlage sei mit 58,1 Umlagepunkten konstant, sagte Heiß. Der Landkreis Peine bestreite mit etwa 89,5 Millionen Euro gut 53 Prozent der Aufwendungen für die örtliche Gemeinschaft, die Einnahmen aus der Kreisumlage seien mit etwa 88,4 Millionen Euro niedriger. Sorgen bereite nach wie vor die geringe Steuerkraft, der Kreis liege hier um rund 116 Euro pro Kopf unter dem Landesdurchschnitt, erläuterte Heiß. Bei 135 000 Kreisbewohnern sind das gut 15,7 Millionen Euro weniger Einnahmen. Dass man trotzdem immer noch so passabel dastehe, sei eine Gemeinschaftsleistung von Kreis, Stadt und Gemeinden, betonte Einhaus.

