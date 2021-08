Kreis Peine: Geimpfte können sich von Quarantänepflicht befreien lassen

Peine

Vollständig geimpfte Personen können sich als Kontaktpersonen zu Covid-19-Positiven oder auch als Reiserückkehrer aus Hochinzidenzgebieten von der Quarantänepflicht befreien lassen. Dafür gibt es nach Angaben des Landkreises Peine drei Möglichkeiten:

Das digitale Impfzertifikat per E-Mail an den Landkreis Peine schicken.

per E-Mail an den Landkreis Peine schicken. Die Impfbescheinigung vom Impfzentrum oder der Apotheke mit einem QR-Code per E-Mail an den Landkreis Peine schicken.

vom Impfzentrum oder der Apotheke mit einem QR-Code per E-Mail an den Landkreis Peine schicken. Impfpass oder Impfersatzbescheinigung vorab als Kopie per E-Mail schicken. Das Original-Impfdokument muss dann aber zusammen mit einem Lichtbildausweis (möglichst Personalausweis/Reisepass) unverzüglich nach individueller Terminabsprache im Gesundheitsamt Peine, Maschweg 21, 31224 Peine vorgelegt werden.

Das sind die E-Mail-Adressen zur Vorlage von Impfbescheinigungen: Kontaktpersonen schicken ihr Unterlagen an gesundheit@landkreis-peine.de, Reiserückkehrer an fd35-verwaltung@landkreis-peine.de. Im Betreff müssen der Begriff „Impfdokument“ und der vollständige Name angegeben werden.

Schaubild zum Wegfall der Quarantänepflicht im Landkreis Peine. Quelle: Landkreis Peine

Wichtig: Reiserückkehrer können diese Möglichkeiten auch vor Antritt ihres Urlaubes in Anspruch nehmen.

Von der Redaktion