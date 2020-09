Kreis Peine

Für viele Freibäder im Peiner Land ist die Saison buchstäblich ins Wasser gefallen. Corona-bedingt gab es deutlich weniger Badegäste. Das P3 in Peine registrierte in diesem Jahr nur 18 703 Besucher. Ein Rückgang um mehr als die Hälfte – im Vorjahr waren es 42 541. Auch im Wendeburger Auebad sank die Besucherzahl: von 58 341 auf 28 329. Profitiert von der Krise haben offenbar die Naturfreibäder in Bettmar und Hohenhameln, die besser als im Vorjahr besucht wurden.

„Ich bin überzeugt, dass weniger die erforderlichen Einschränkungen als vielmehr die Sorge der Menschen vor einer möglichen Ansteckung trotz der zahlreichen Schutzmaßnahmen mit dem neuen Corona-Virus Badegäste vom Besuch des Auebades abgehalten hat“, sagt Hermann Landeck von der Gemeinde Wendeburg. Zudem sei die maximale Besucheranzahl zunächst auf 250 bis 300 beschränkt, später dann auf 400 erhöht worden. Einen wesentlichen Anteil am Besucherrückgang habe allerdings auch der unbeständige Sommer gehabt, trotz einer längeren Warmphase. Das Auebad Wendeburg schließt nun am kommenden Montag, 7. September.

Anzeige

Einbruch der Besucherzahlen durch späten Saisonstart

Im Peiner Freibad P3 durften sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben maximal 1200 Besucher über den Tag verteilt im Außenbereich des Bades aufhalten. „Normalerweise kommen an einem Sommertag 2500 bis 3500 Badegäste“, sagt Petra Kawaletz, Sprecherin der Stadtwerke Peine, die das Schwimmbad betreiben. Sie vermutet, dass hauptsächlich der späte Saisonstart für den Einbruch der Besucherzahlen gesorgt habe. Das P3 hatte in diesem Jahr erst Mitte Juni geöffnet, normalerweise ist Anfang Mai Saisonstart. Hinzu komme das durchwachsene Wetter, das die Besucherzahl maßgeblich beeinflusst habe. Und auch aus Vereinen kamen weniger Badegäste im Vergleichszeitraum vom 17. Juni bis 31. August: 667 – im Vorjahr waren es 2441.

Weitere PAZ+ Artikel

Hallenbad im P3 öffnet im Oktober

Und nun soll bald die Hallensaison starten: „Für die Öffnung des P3 Hallenbades arbeiten wir derzeit in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Peine an einem Hygienekonzept“, kündigt Kawaletz an. Die Stadtwerke sehen vor, spätestens Anfang Oktober Hallenbad und Badehaus für den Schwimm- und Saunabetrieb zu öffnen. Im Hygienekonzept wird nicht nur der öffentliche Badebetrieb berücksichtigt, sondern auch das Vereins- und Schulschwimmen. Auf ihrer Internetseite wollen die Stadtwerke detailliert informieren.

Naturfreibäder waren trotz Corona gut besucht

In den Naturfreibädern in Bettmar und Hohenhameln gab es zwar auch einzuhaltende Schutzmaßnahmen, aber keine zeitliche Beschränkung. Offenbar ein Vorteil. „Die diesjährige Badesaison ist gut verlaufen“, sagt Bianca Sorrentino, Pressewartin vom Trägerverein Naturfreibad Vechelde-Bettmar. Badegäste würden verantwortungsbewusst Abstände einhalten sowie Mund-Nasen-Schutze in den Sanitäranlagen tragen. Mit der Datenerfassung habe es bislang auch noch keine Probleme gegeben. „Die Besucher sind dankbar, dass ein Besuch im Freibad überhaupt möglich ist, zumal es bei uns keine Zeitbeschränkung und keinen Besucherstopp gibt“, erläutert Sorrentino. Eine genaue Zahl könne nicht ermittelt werden. Saisonende im Naturfreibad ist am 13. September.

Lesen Sie auch

Auch Waldemar Gloger, Pächter des Naturbads Pfannteich in Hohenhameln, zeigt sich zufrieden: Alle Besucher reagieren verständnisvoll auf die Schutzmaßnahmen. „Wie jedes Jahr ist es bei uns nicht überfüllt“, sagt Gloger. Dennoch seien die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. „Sehr gut angenommen werden die Neuanschaffungen – Badeinsel, Matschtisch und Geräte auf dem Spielplatz“, berichtet der Pächter. Im Imbiss werde nicht so viel bestellt wie in den Vorjahren. „Wegen Corona bringen viele Familien ihre eigene Verpflegung mit“, sagt Gloger. Die Besucherzahl werde erst nach Saisonende ermittelt. Das Pfannteichbad schließt am 25. September.

Von Mirja Polreich und Nathalie Diana