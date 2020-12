Die Corona-Pandemie stellt gerade Familien mit kleinen Kindern in der Adventszeit vor besondere Herausforderungen. Daher hat sich das Team der Fachstelle Frühe Hilfen etwas Besonderes ausgedacht.

Die Fachstelle Frühe Hilfen des Landkreises Peine ist in den nächsten Tagen in der Peiner Innenstadt unterwegs, um Adventstaschen an Familien zu verteilen. Quelle: Landkreis Peine