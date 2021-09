Kreis Peine: Durchschnittliche Getreideernte, aber gute Preise

Kreis Peine

Die Getreideernte im Peiner Land ist abgeschlossen. „Der Ertrag ist durchschnittlich, aber wir sind zufrieden“, sagt Kreislandwirt Wilfried Henties. „Die Qualität ist gut, die Bedingungen unserer Marktpartner konnten erfüllt werden.“

Kreislandwirt Wilfried Henties. Quelle: Ralf Büchler (Archiv)

Nach drei trockenen Sommern in Folge war der Sommer dieses Jahr wechselhaft und regnerischer. „Wir sind technisch aber so gut ausgerüstet und unsere Mähdrescher haben eine so hohe Leistungsfähigkeit, dass wir jede Stunde nutzen konnten“, erklärt Henties. Dennoch sei es aufwendiger um 16 Uhr zur Ernte auf das Feld zu fahren und um 18 Uhr schon wieder abzubrechen, weil es regnet. Die kürzeren Zeitintervalle spiegeln sich auch in den Dreschtagen wieder. 2020 waren es 13 und dieses Jahr 18 Dreschtage.

Gute Preise für Raps und Getreide

„Nach der günstigen Witterung im Frühjahr hatten wir mengenmäßig eine gute Ernte erwartet. Dies ist nicht eingetroffen“, schildert der Kreislandwirt. Ende Juni habe es eine Hitzeperiode mit Temperaturen von über 35 Grad gegeben. „Das sind dann 45 Grad in Höhe der Ähren. Durch den Backofeneffekt haben die Pflanzen das Wachstum eingestellt und die Körner sind klein geblieben.“ Dafür haben sich die Preise für Raps und Getreide sehr gut entwickelt. An der Warenterminbörse in Paris gehe die Richtung klar nach oben. „Damit konnten die geringeren Mengen ausgeglichen werden.“

Die Kartoffelernte sei in vollem Gange, hier rechnet Henties mit einer durchschnittlichen bis guten Ernte. Bei der Zuckerrübe ist die Kampagne gestartet. Hier erwartet er ebenfalls eine durchschnittliche bis gute Ernte. Auch bei den Rüben habe es zunächst einen Wachstumsrückstand gegeben, der aber gut aufgeholt werden konnte. Allerdings werde der Zuckergehalt etwas geringer als im Vorjahr sein.

Mais: „Das sieht sehr gut aus“

Die kurz bevorstehende Maisernte werde mit einem erwarteten Zuwachs von 20 Prozent sehr gut ausfallen, so Henties. Bei einer Pflanze sei eine Höhe von 3,95 Metern gemessen worden. „Das sieht sehr gut aus.“

„Wegen der Rübenkampagne und der Maisernte werden in den kommenden Wochen wieder vermehrt landwirtschaftliche Fahrzeuge auf den Straßen sein“, sagt Henties. Hier bittet der Kreislandwirt die übrigen Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Von Jan Tiemann