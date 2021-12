Kreis Peine: Diese Corona-Testzentren haben an den Feiertagen geöffnet

Kreis Peine

In vielen Lebensbereichen braucht man derzeit einen negativen Corona-Testnachweis, daher schießen auch im Landkreis Peine die neuen Teststellen wie Pilze aus dem Boden. Viele bieten auch an den Weihnachtsfeiertagen kostenlose Corona-Schnelltests an. Die PAZ hat die Anlaufstellen zusammengetragen.

Das Testzentrum in der ehemaligen Markt Apotheke, Am Markt 16, in Peine hat an Heiligabend, 24. Dezember, von 9 bis 13 Uhr geöffnet, eine PCR-Testung ist nur bis 12 Uhr möglich. Am 25. und 26. Dezember hat das Testzentrum geschlossen. Von Montag, 27. Dezember, bis einschließlich Donnerstag, 30. Dezember, ist das Zentrum von 8.30 bis 18 Uhr geöffnet. PCR-Testungen sind bis 15.30 Uhr möglich. Am Freitag, 31. Dezember, ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet, eine PCR-Testung wird nicht angeboten. Mehr im Internet unter www.hausarzt-peine.de/stellenangebote.

Das Testzentrum auf dem Parkplatz des Hagebaumarkts am Peiner Lehmkuhlenweg bietet an Heiligabend, 24. Dezember, von 7 bis 13 Uhr an. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Zentrum geschlossen. Ab Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Dezember, sind Termine jeweils von 8 bis 16 Uhr möglich. An Silvester, 31. Dezember, wird von 7 bis 13 Uhr getestet. Vorab muss online ein Termin gebucht werden unter www.coronatest-buchen.de/peine.

Das Testzentrum auf dem Kaufland-Parkplatz an der Heinrich-Hertz-Straße 12 hat keine offenen Termine an den Feiertagen. Vereinzelte Termine gibt es noch von Dienstag, 28. bis Donnerstag, 30. Dezember. Eine Terminbuchung unter www.buergertest.ecocare.center ist notwendig.

Die Zahnarztpraxis Wegmann in Peine, Hannoversche Heerstraße, testet ebenfalls. An HeiligaAbend, 24. Dezember, ist eine Testung am Vormittag möglich. Auch von Montag, 27. Dezember, bis Freitag, 31. Dezember, ist die Praxis geöffnet und Termine für einen Corona-Schnelltest möglich. Dazu ist ein Termin unter Telefon (05171) 21 38 0 zu vereinbaren.

Das „Lina Corona-Testzentrum“ an der Breiten Straße 23 in Peine hat an den Feiertagen wie folgt geöffnet: Freitag, 24. Dezember, 8 bis 17.30, Sonnabend, 25. Dezember, von 8 bis 16.30 Uhr, Sonntag, 26. Dezember, von 9 bis 15 Uhr, Freitag, 31. Dezember, von 8 bis 16.30 Uhr, Samstag, 1. Januar 2022, von 9 bis 15 Uhr.

Ein Schnelltestzentrum befindet sich in der Niedersachsenstraße 19, in Schwicheldt. Die Weihnachtsöffnungszeiten sind Freitag, 24. Dezember, von 7 bis 11 Uhr, Sonnabend, 25. und Sonntag, 26. Dezember, von 9 bis 11 Uhr, Montag, 27., bis Donnerstag, 30. Dezember, von 7 bis 9 und 16 bis 18 Uhr, Freitag, 31. Dezember, von 7 bis 11 Uhr, Sonnabend, 1. Januar 2022, von 16 bis 18 Uhr sowie Sonntag, 2. Januar 2022, von 9 bis 11 sowie von 16 bis 18 Uhr. Keine Terminbuchung erforderlich.

Ein Schnelltestzentrum befindet sich im Hotel Schönau in der Peiner Straße 17, in Stederdorf. An Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, ist es von 8 bis 11 Uhr geöffnet. Am Sonnabend, 25., und Sonntag, 26. Dezember, ist geschlossen. Von Montag, 27. bis Freitag, 30. Dezember, ist eine Testung von 6 bis 10 Uhr möglich. An Silvester, Sonnabend, 31. Dezember von 8 bis 11 Uhr. Am Sonntag, 1., und Montag, 2. Januar, ist das Testzentrum geschlossen. Keine Terminbuchung erforderlich.

Eine Drive In Teststation befindet sich auf dem Parkplatz von Fitnessland Peine in der Dieselstraße 10, in Stederdorf. An den Feiertagen ist sie am 24., 25., 26. und 31. Dezember sowie am 1. Januar 2022 von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich, jedoch eine Registrierung unter Check GO Test-Management

Das Healthy Schnelltestzentrum an der Wilhelm-Rausch-Str. 3 in Stederdorf ist an den Weihnachtstagen und Silvester von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Es ist keine Terminbuchung erforderlich.

Ein Schnelltestzentrum befindet sich in der Gebläsehalle, Ilseder Hütte 14, in Groß Ilsede. Heiligabend, 24. Dezember, von 8 bis 12 Uhr sowie am Sonnabend und Sonntag, 25. und 26. Dezember, von 9 bis 12 Uhr möglich. Von Montag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, ist von 8 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. An Silvester, 31. Dezember, wird von 8 bis 12 Uhr getestet. Am 1. und 2. Januar 2022 ist das Zentrum geschlossen. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich.

Das E-Center Drive-In-Testzentrum Am Kalischacht 1-3, in Groß Ilsede ist an Heiligabend von 8 bis 17 Uhr sowie am Sonnabend, 25., und Sonntag, 26. Dezember von 11 bis 16 Uhr geöffnet. An Silvester, 31. Dezember, wird von 11 bis 19 Uhr getestet. An Neujahr, 1. Januar 2022 ist das Testzentrum geschlossen. Am Montag, 2. Januar, werden von 11 bis 16 Uhr Testungen angeboten. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich.

Die „Teststation Groß Lafferde“ befindet sich in der Marktstraße 11, in Groß Lafferde. Dort kann man sich an Heiligabend, 24. Dezember, von 9 bis 15 Uhr testen lassen sowie am Sonnabend, 25., und Sonntag, 26. Dezember, von 11 bis 14 Uhr. An Silvester, 31. Dezember, ist die Station von 9 bis 14 Uhr geöffnet, an Neujahr, 1. Januar 2022, ist sie geschlossen. Nur nach vorheriger Terminbuchung über Teststation Groß Lafferde

Das Schnelltestzentrum im Feuerwehrhaus, Westring 5b, in Ohlum kann ohne Terminbuchung aufgesucht werden. Es ist am 24., 25. und 26. Dezember von 9 bis 12 Uhr, sowie vom 27. bis 30. Dezember von 8 bis 11 Uhr und 16 bis 19 Uhr geöffnet. Am 31. Dezember nimmt das Zentrum Testungen von 9 bis 12 Uhr sowie am 1. und 2. Januar 2022 von 15 bis 18 Uhr vor.

Das Schnelltestzentrum im Dornbergcarrée (2. OG), Hildesheimer Straße 82, in Vechelde testet über Weihnachten am Freitag, 24. Dezember, von 9 bis 12 Uhr. Am Wochenende 25. und 26. Dezember ist es geschlossen. Von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, ist von 8 bis 10 Uhr und 16 bis 18 Uhr sowie am Freitag, 31. Dezember, von 9 bis 2 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Januar ist das Testzentrum geschlossen. Es ist keine Terminbuchung erforderlich.

Das Testzentrum Kessel befindet sich in der Raiffeisenstr. 2, in Vechelde. Das Testzentrum ist von Freitag, 24. Dezember, bis Sonntag, 26. Dezember sowie von Freitag, 31. Dezember, bis Sonntag, 1. Januar 2022, geschlossen. Testungen sind sowohl ohne als auch mit vorheriger Terminbuchung unter Testzentrum Kessel möglich.

Ein Schnelltestzentrum befindet sich im Fitnessstudie van de Beek, Peiner Str. 27, in Vechelde. An Weihnachten geöffnet ist es vom 24. bis 26. Dezember von 8 bis 12 Uhr sowie vom 27. bis 30. Dezember von 7.30 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr. Am 31. Dezember wird von 8 bis 12 Uhr getestet. Am Sonntag, 1. Januar 2022, ist es geschlossen. Terminbuchungen sind unter Braunschweig testet möglich.

Ein Schnelltestzentrum befindet sich in der Löwen-Fitness, Erzring 5, in Lengede. Am 24. Dezember ist von 8 bis 14 Uhr geöffnet, am 25. und 26. Dezember von 10 bis 15 Uhr. Von Montag, 27. Dezember, bis Donnerstag, 30. Dezember, gelten die normalen Öffnungszeiten von 8.30 bis 21.30 Uhr. An Silvester, 31. Dezember, ist von 8 bus 14 Uhr geöffnet. Testungen sind mit (Löwen-Fitness) oder ohne Terminbuchung möglich.

Das Schnelltestzentrum im Gärtlingsweg 20 in Lengede ist an den Weihnachtstagen und Silvester von 8-16 Uhr geöffnet. Eine Terminbuchung ist nicht erforderlich.

Weitere Testzentren ohne Angabe zu Sonderöffnungszeiten

Ein Schnelltestzentrum befindet sich in der ehemaligen Förderschule, Buchenkamp 2, in Edemissen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 7 bis 17 sowie Samstag und Sonntag 11 bis 15 Uhr. Ohne und mit Terminvereinbarung unter Home of jobs Testzentrum

Ein Schnelltestzentrum befindet sich in der Physiotherapie Sara Oehlmann, Im Unteren Dorfe 5 A, in Hohenhameln. Eine telefonische Terminvereinbarung unter 05128/960027 ist notwendig.

Ein Schnelltestzentrum befindet sich neben dem ehemaligen Penny Markt, Bodenstedter Weg 15, in Lengede. Die normalen Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7 bis 13 Uhr.Testungen sind mit oder ohne Terminbuchung möglich.

Das Mac Test Wendeburg befindet sich in der Rothbergstraße 10 in Wendeburg, Öffnungszeiten: Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr, Sa 11 bis 16 Uhr, So 11 bis 13 Uhr, ohne und mit Terminvereinbarung unter MacTest

Eine Drive-In Teststation befindet sich in der Dieselstr. 8c in Stederdorf. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen von 9 bis 16 Uhr. Es ist keine vorherige Terminbuchung erforderlich, jedoch eine einmalige Registrierung online unter Schnelltestzentrum Peine.

Ein Schnelltestzentrum befindet sich in der Duttenstedter Str. 13a (Ärztezentrum) in Peine. Die normalen Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr, am Wochenende geschlossen. Eine Online-Terminvereinbarung ist erforderlich unter www.peine-schnelltest.de.

Ein Schnelltestzentrum befindet sich bei Wichmann Hörgeräte Brillen, Celler Str. 58, in Peine. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 15 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 19 Uhr. Es ist keine Terminbuchung erforderlich.

Apotheken testen ebenfalls

Löns Apotheke Edemissen, Hermann-Löns-Straße 1. Nur nach vorheriger Terminbuchung über www.loens-apo.de

Mickefett Apotheke, Zuckerweg 1, in Groß Bülten. Nur nach vorheriger Terminbuchung über www.mickefett-apotheke-ilsede.de

Arminius-Apotheke, Kantstraße 40, in Peine. Nur nach vorheriger Terminbuchung über www.concept-apotheken.de

Kastanien-Apotheke, Kirchvordener Straße 42, in Vöhrum. Nur nach vorheriger Terminbuchung über Kastanien Apotheke Vöhrum

Löwen-Apotheke, Hildesheimer Straße 20, in Vechelde. Nur nach vorheriger Terminbuchung über www.apotheke-vechelde.de

Apotheke Wendeburg, Peiner Straße 13, in Wendeburg. Die Schnelltests werden im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr, Meierholz 32, durchgeführt. Nur nach vorheriger Terminbuchung über www.wendeburg-apo.de

Diese Testzentren eröffnen neu

Das Testzentrum Süd befindet sich ab Dienstag, 21.12., in der Neuen Straße 10, in Peine. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 8 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Keine Terminvereinbarung erforderlich.

Ein Schnelltestzentrum befindet sich ab Donnerstag, 23.12., in der Caroline-Herschel-Str. 7 (Gelände des Globus Baumarktes) in Stederdorf. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr sowie sonntags 10 bis 18 Uhr. Terminvereinbarung erwünscht unter Quick Test

Das Schnelltestzentrum Votum Group Test Base & Drive In befindet sich ab Mittwoch, 22. Dezember, Am VfB Platz, in Peine. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 21.30 Uhr, Sonntag von 15 bis 18.30 Uhr. Sowohl ohne als auch mit vorheriger Terminbuchung über Votum Group Test Base & Drive In möglich.

Das Testzentrum Peine befindet sich ab Mittwoch, 22. Dezember, am Carl-von-Ossietzky-Platz 1, in Peine. Die regulären Öffnungszeiten sind Montag bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr. Keine Terminbuchung erforderlich.

Die Teststation Friedrich-Ebert-Platz befindet sich ab Donnerstag, 23.12., am Friedrich-Ebert-Platz 1, in Peine. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr. Es ist keine Terminvereinbarung erforderlich,

Das Testzentrum Wendeburg befindet sich ab Dienstag, 21.Dezember, in der Büssingstraße 2, in Wendeburg. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 7 bis 11.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr, Fr von 7 bis 11.30 Uhr und 15 bis 17 Uhr sowie Samstag von 13 bis 17 Uhr. Es werden auch Tests über die Weihnachtsfeiertage angeboten. Terminbuchung unter Corona Testzentrum Wendeburg

Von Mirja Polreich