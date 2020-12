Das Landesgesundheitsamt hat am Freitag für den Landkreis Peine eine Sieben-Tagesinzidenz von 90,5 bekanntgegeben. Damit ist der Wert wieder gestiegen. Unterdessen teilt das Awo-Wohn- und Pflegeheim Vechelde mit, dass einige Bewohner zeitweise in Awo-Wohn- und Pflegeheime in der Region umgezogen sind.