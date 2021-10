Kreis Peine: Die Inzidenz steigt auf 23,6

Kreis Peine

Nach einem langen Abwärtstrend ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Peine nun nach Angabe des Robert-Koch-Instituts (RKI) den zweiten Tag hintereinander gestiegen und liegt nach 19,1 am Donnerstag aktuell bei 23,6. Das ist aber immer deutlich unter dem Landesdurchschnitt von 42,3. (Vortag 42,7).

Die Hospitalisierung wird mit 2,4 angegeben (Donnerstag: 2,3), die Belegung der Intensivbetten mit 3,8 Prozent. Beide Zahlen beziehen sich auf die Situation in ganz Niedersachsen. In Peine werden laut Intensivregister zurzeit keine mit dem Corona-Virus infizierten Patienten intensivmedizinisch betreut.

Am höchsten ist die Inzidenz in Nienburg/Weser

Den höchsten Wert in Niedersachsen haben Nienburg/Weser (97,0), Holzminden (84,0) und Cloppenburg (81,1). Am niedrigsten ist die Inzidenz in Lüchow-Dannenberg (2,1), Rotenburg/Wümme (10,3) und Wolfenbüttel (15,9).

In Niedersachsen gibt es nun insgesamt 304314 bestätigte Corona-Infektionen. Am Freitag wurden elf weitere Todesfälle gemeldet, insgesamt damit 5996 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. 290 900 Personen gelten als bereits wieder genesen.

Von Kerstin Wosnitza