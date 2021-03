Kreis Peine: Die Inzidenz liegt jetzt bei 83,1

Kreis Peine

Es ist wie festgenagelt: Die Sieben-Tagesinzidenz will im Landkreis Peine einfach nicht merklich zurückgehen. Am Mittwoch ist der Wert nach Angaben des Landesgesundheitsamtes auf 83,1 gestiegen, am Vortag waren es 80,1. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von einer Woche liegt bei 112.

Im Peiner Impfzentrum sind nach Angaben von Kreissprecher Fabian Laaß am Dienstag 188 Menschen geimpft worden und durch die mobilen Teams in den teilstationären Einrichtungen 137. Im Klinikum Peine werden zwei Patienten wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt, von denen einer beatmet werden muss.

Der Inzidenz-Wert in Niedersachsen liegt bei 64,4 (Vortag 67,7). Seit Ausbruch der Pandemie sind 166 233 Infektionen registriert geworden (+803). Im Zusammenhang mit dem Virus gab es 4376 (+30) Todesfälle zu beklagen. Und 149 906 Menschen (+1080) gelten als genesen.

Von Jan Tiemann