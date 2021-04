Kreis Peine

Da schaut man gleich dreimal hin und reibt sich die Augen: Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Peine ist von Dienstag auf Mittwoch von 143,2 auf 109,0 um mehr als 30 gefallen. Das ist natürlich positiv, muss aber als Momentaufnahme betrachtet werden: „Der aktuelle Rückgang der Fallzahlen und Inzidenzen ist darauf zurückzuführen, dass während der Osterfeiertage weniger Arztbesuche und Tests stattgefunden haben und daher weniger Fälle gemeldet wurden“, heißt es auf der Internet-Seite des Landesgesundheitsamtes. Eine stabile Interpretation der Fallzahlentwicklung sei erst ab Freitag möglich. Ein ähnlicher Effekt war kurz nach Weihnachten zu beobachten. Damals sind die Zahlen dann aber schnell wieder deutlich gestiegen.

In Peine haben sich innerhalb der letzten sieben Tage 147 Menschen neu infiziert. Im Klinikum werden laut Intensivregister vier Patienten intensivmedizinisch behandelt, von denen zwei beatmet werden müssen.

Inzidenz in Niedersachsen liegt bei 88,9

Der Abwärtstrend bei der Inzidenz ist nicht nur in Peine zu beobachten: Für ganz Niedersachsen wird der Wert offiziell mit 88,9 angegeben (Vortag: 97,5), in sechs Kommunen (Friesland, Goslar, Lüchow-Dannenberg, Northeim, Osterholz und Wilhemshaven) liegt er unter 50 und nur in der Stadt Salzgitter mit 205,2 über der 200er Marke. Aber auch hier ist er innerhalb von 24 Stunden deutlich gefallen: Für Dienstag weist die Tabelle ihn noch mit 256,0 aus. 13 der 45 niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte haben eine Inzidenz von über 100, Peine liegt in der Statistik an elfter Stelle. Für Braunschweig wird der Wert mit 72,6 angegeben, für die Region Hannover mit 113,4 und für den Landkreis Gifhorn mit 112,7.

In Niedersachsen haben sich seit dem Ausbruch der Pandemie insgesamt 204 158 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Seit dem Vortag sind 800 neue Fälle hinzugekommen. Die Zahl der an oder mit dem Virus Verstorbenen ist um 37 auf 4950 gestiegen. Als bereits wieder genesen gelten 180 755 Menschen, das sind 1483 mehr als am Dienstag.

Von Kerstin Wosnitza