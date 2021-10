Kreis Peine: Deutlicher Anstieg der Inzidenz auf 83,2

Kreis Peine

Die Corona-Inzidenz ist am Samstag im Kreis Peine deutlich angestiegen: Von 64,0 am Freitag kletterte der Wert nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf 83,2. Damit liegt Peine am dritten Tag in Folge über der kritischen 50er-Marke.

Wird diese Marke fünf Tage hintereinander überschritten, tritt ab dem übernächsten Tag die Allgemeinverfügung des Landkreises und damit die 3G-Regel in Kraft. Diese besagt, dass nur vollständig Geimpfte, Genesene oder Personen mit einem aktuellen negativen Corona-Testergebnis Zugang zu bestimmten Bereichen und Einrichtungen haben.

Landesweit liegt der Inzidenz-Schnitt bei 48,4. Am höchsten ist der Wert aktuell mit 136,7 im Landkreis Cloppenburg, gefolgt vom Kreis Vechta (94,6) und dem Kreis Gifhorn (92,0).

Von Dennis Nobbe