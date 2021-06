Peine

Bücherfans aufgepasst! Die Büchereien des Landkreises Peine öffnen am Donnerstag, 17. Juni, wieder ihre Türen für Besucher. „Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ebenso wenig ein negativer Test. Es ist jedoch darauf zu achten, die AHA-Regeln einzuhalten und die Kreisbüchereien während Schultagen erst zu den neuen Öffnungszeiten am Nachmittag zu besuchen“, erläutert Franziska Christiansen, Leiterin des Peiner Medienzentrums.

Schüler werden in Bücherei unterrichtet

Um Kontakte zwischen Besuchern und Schülern zu vermeiden, stehen die Kreisbüchereien am Vormittag allein den Lehrern und Schülern zur Verfügung. Und die Mitarbeiter haben dort einiges vor: „Da der Lesefähigkeit eine zentrale Bedeutung für den Bildungs- und Berufserfolg der Schüler zukommt, herrscht große Begeisterung, dass wir uns dieser Förderung wieder mit ganzer Kraft widmen und zu Unterricht in die Räumlichkeiten der Bücherei einladen dürfen“, so Christiansen.

Das ist in den Sommerferien geplant

Während der Sommerferien ist der Besuch der Kreisbüchereien auch am Vormittag möglich. Da Nutzer wieder Zugang zu den Büchereien erhalten, fällt das Verfahren der kontaktlosen Ausleihe und der damit verbundenen Titelwunschliste weg, ebenso können Medien wieder regulär abgegeben werden. Und die Sommer-Lese-Olympiade (SOLO) steht in den Startlöchern: Informationen dazu sollen in der kommenden Woche bekannt gegeben werden.

Büchereien bitten um Abgabe ausgeliehener Bücher bis 14.Juli

„Auf Grund der langen Einschränkungen im Büchereialltag befinden sich noch viele Medien in den Haushalten unserer Nutzer. Wir freuen uns, wenn diese bis zum 14. Juli zurückgebracht oder entsprechend verlängert werden“, so Christiansen. Ab dem 15. Juli werden die Medien nicht mehr automatisch verlängert. Deshalb fallen dann wieder Säumnisgebühren bei verspäteter Rückgabe an.

So haben die Büchereien geöffnet

Ilsede, Hohenhameln, Lengede: dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr; Edemissen: donnerstags von 15 bis 19 Uhr, Vechelde: montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und Wendeburg: montags und donnerstags von 15 bis 19 Uhr

