Kreis Peine: Corona-Kontrollen werden wieder verschärft

Kreis Peine

Die Corona-Lage ist sehr ernst: Die Infektionszahlen schnellen bedrohlich in die Höhe und Verstöße gegen die geltenden Verordnungen und Allgemeinverfügungen sind in dieser Situation kein Kavaliersdelikt. „Im Krisenstab des Landkreises Peine ist daher beschlossen worden, dass die Einhaltung der Regeln wieder verstärkt kontrolliert werden muss“, sagte Jürgen Heuer, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes bei der Peiner Polizei, am Montag. Hier habe sich die enge Zusammenarbeit von Polizei sowie der Ordnungsbehörden von Stadt und Landkreis Peine bewährt.

Am Montag lag der Schwerpunkt auf dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), aber auch andere Bereiche wie die Fußgängerzone wurden mit überwacht. Am Peiner Busbahnhof waren kurz nach 15 Uhr neun Beamtinnen und Beamte der Polizei und der Bereitschaftspolizei im Einsatz. Sie kontrollierten unter anderem die Maskenpflicht im Bahnhofsgebäude, auf dem Areal und in den Bussen und vor allem auch, ob die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) in den Fahrzeugen eingehalten wurde. Bei Verstößen drohen saftige Bußgelder und man darf die Fahrt nicht antreten. Angesichts des hohen Aufkommens an Menschen, habe es aber nur wenige Beanstandungen gegeben, sagte ein Beamter. Auch an den Bahnhöfen in Vöhrum, Vechelde, Lengede-Broistedt und Woltwiesche wurde kontrolliert. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden.

„Das Gros der Menschen reagiert verständnisvoll“

„Das Gros der Menschen reagiert gerade in der derzeitigen Situation verständnisvoll“, haben die Polizistinnen und Polizisten beobachtet. Die Leute seien es leid und wollen, dass die Pandemie in den Griff bekommen werde. Ausnahmen gebe es natürlich und manchmal sei es erstaunlich, dass einige immer noch überrascht reagieren würden, wenn man sie auf die Maskenpflicht anspreche. So sehen es die Einsatzkräfte auch als ihre Aufgabe an, zu informieren und zu überzeugen. „Das bringt oftmals mehr Einsicht, als ein Bußgeld.“ Außerdem gehe es bei den Einsätzen darum, in der Öffentlichkeit gesehen und wahrgenommen zu werden.

Kontrollen gehen im gesamten Kreisgebiet weiter

Die Kontrollen werden nach Angaben von Heuer im gesamten Kreisgebiet weitergehen. „Sie werden sporadisch und nicht nach einem festen Plan erfolgen“, sagte der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. „Im Krisenstab hat man beschlossen, sich auf vier Bereiche zu konzentrieren, in denen Kontrollen relativ problemlos machbar sind.“ Dies sind nach Angaben von Heuer neben dem ÖPNV auch die körpernahen Dienstleistungen wie Friseure oder Kosmetik-Studios, Innenbereiche von Sportstätten wie Fitnessstudios und die Gastronomie.

Im Landkreis Peine tritt am Mittwoch die Warnstufe 2 der aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung in Kraft. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat die Kreisverwaltung erlassen. Damit gilt in den oben genannten Bereichen 2G Plus. Geimpfte und Genesene unterliegen dann wie berichtet auch der Testpflicht. Der Sprecher der Landkreisverwaltung in Peine, Fabian Laaß, appelliert, sich an die Regeln zu halten. Verstöße können teuer werden. Eine fehlende Mund-Nasen-Bedeckung in Bereichen, in denen sie vorgeschrieben ist, kann nach dem Corona-Bußgeldkatalog mit 100 bis 150 Euro pro Person zu Buche schlagen. Die Nichtbeachtung oder Nichteinhaltung der Abstandsregelungen oder des Abstandsgebotes kann 100 bis 400 Euro pro Person kosten. Für Gewerbetreibende können Verstöße noch deutlich teurer werden.

Von Jan Tiemann