Kreis Peine: Corona-Inzidenz steigt auf 177,3

Kreis Peine

Nach einer Phase der relativen Stabilität kennt die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Peine seit vier Tagen nur eine Tendenz – nach oben. Am Mittwoch lag dieser wichtige Wert bei 177,3. Für Dienstag wurde er noch mit 172,8 angegeben, am Samstag, 26. März, mit 158,0. Innerhalb der vergangenen sieben Tage haben sich 239 Peiner nachweislich neu mit dem Corona-Virus infiziert, allein am Dienstag hat das Gesundheitsamt 55 neue Fälle gemeldet. Landesweit ist dagegen die Inzidenz zum ersten Mal seit vielen Tagen von 120,8 auf 119 leicht gesunken.

Im Klinikum Peine werden zurzeit fünf Patienten mit einer Covid-Infektion intensivmedizinisch betreut, von denen zwei beatmet werden. Das geht aus dem Intensivregister des Robert Koch-Instituts hervor, das täglich aktualisiert wird.

Peine liegt niedersachsenweit an achter Stelle

Zurzeit haben mit Salzgitter (280,9) und Cloppenburg (215,6) zwei niedersächsische Kommunen eine Inzidenz von mehr als 200, am Vortag waren es vier. Allerdings liegen auch nur noch zwei Regionen unter 50, und Nienburg/Weser kratzt mit 47,8 bereits an dieser Marke. Peine liegt im landesweiten Vergleich auf dem achten Rang. 20 der 45 niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte haben aktuell eine Inzidenz über 100, bei acht von ihnen ist sie sogar höher als 150 – das ist der Wert, ab dem eine nächtliche Ausgangssperre angeordnet werden muss, wenn er mindestens drei Tage infolge erreicht wird. Für Peine gilt diese Maßnahme seit Dienstag.

In Niedersachsen haben sich laut der offiziellen Statistik des Landesgesundheitsamtes bislang insgesamt 196 605 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind 1362 mehr als am Vortag. Mit elf neuen Todesfällen gelten insgesamt 4848 Menschen als an oder mit dem Virus verstorben. Die Zahl der bereits Genesenen wird mit 172 581 angegeben, das sind 1158 mehr als am Dienstag.

Von Kerstin Wosnitza