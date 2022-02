Kreis Peine: Corona-Inzidenz sinkt weiter auf 1283,8 – 368 neue Fälle

Kreis Peine

Ist der Höhepunkt überschritten? Die Sieben-Tages-Inzidenz ist am Mittwoch erneut stark gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts lag der Wert bei 1283,8, am Vortrag betrug er noch 1367,7. Im Peiner Klinikum wir nach Informationen des Intensivregisters derzeit ein Patient wegen einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt.

Der Landkreis Peine hat 368 neue Fälle (Vorwoche 475) gemeldet. Insgesamt gibt es nun 16 449 bestätigte Corona-Infektionen. Zurzeit sind 3078 Menschen erkrankt. Es wurden heute 46 Abstriche durch das Gesundheitsamt entnommen. Im Landkreis Peine gibt es darüber hinaus 120 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Der Leitindikator Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern liegt bei 11,2 (Vortag 11,1). Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ist von 5,6 auf 5,5 Prozent gesunken.

In den Peiner Nachbarkommunen stellt sich die Situation wie folgt dar: Salzgitter verzeichnet eine Inzidenz von 1630,0, es folgen Wolfsburg (1527,8), die Region Hannover (1410,1), der Landkreis Gifhorn (1405,0), Braunschweig (1202,9) und der Landkreis Hildesheim (1155,1). Den landesweit höchsten Wert hat er Landkreis Celle mit 2021,9, den niedrigsten mit 531,5 der Landkreis Wittmund.

Landesweit ist die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben auf 876 119 gestiegen. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 90 832 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 16 371. Als genesen gelten 650 700 Menschen (+14 700), aktuell erkrankt sind rund 218 200 Personen, etwa 1600 weniger als am Vortag. Insgesamt 7278 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben, zwölf mehr als am Vortag.

Von Jan Tiemann