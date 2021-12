Kreis Peine: Corona-Inzidenz sinkt auf 212,7

Peine

Ist eine leichte Entspannung in Sicht? Die Corona-Sieben-Tages-Inzidenz ist am Mittwoch auf 212,7  gesunken. Zuvor lag sie zweit Tage konstant bei 220,1. Das geht aus den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Institutes (RKI) hervor. Innerhalb von einer Woche gab es 289 neue Infektionen.

Peine liegt mit dem Inzidenzwert über dem Landesdurchschnitt von 207 (Vortag 215,7). Den höchsten Wert in Niedersachsen hat Cloppenburg (475), danach folgt die Nachbarstadt Salzgitter mit 398,6. Im angrenzenden Landkreis Gifhorn liegt die Inzidenz bei 260,7, in Wolfsburg bei 264,1, in Hildesheim bei 244,3, in Braunschweig bei 265,5 und in der Region Hannover bei 190,2. Am entspanntesten ist die Corona-Lage derzeit in Wilhelmshaven (67,8).

Im Klinikum Peine werden laut Intensivregister in den 14 Intensivbetten zwei Corona-Patienten behandelt, einer muss beatmet werden – alle Betten sind aktuell belegt. Die prozentuale Belegung der Intensivbetten in Niedersachsen liegt bei 9,9 Prozent (Vortag: 9,7) über dem kritischen Wert, ebenso der Leitindikator der Hospitalisierung, der aktuell mit 7,3 (Vortag 7,6) aber leicht gesunken ist. Die Hospitalisierung zeigt an, wie viele Corona-19-Patienten pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in einem der niedersächsischen Krankenhäuser aufgenommen wurden.

Von Jan Tiemann