Kreis Peine: Corona-Inzidenz sinkt auf 1.150,6 – ein weiterer Todesfall

Kreis Peine

Die Richtung stimmt: Die Sieben-Tages-Inzidenz ist im Landkreis Peine am Montag wieder gesunken. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag der Wert bei 1.150,6, am Tag zuvor waren es noch 1.183,7. Innerhalb einer Woche sind 1.563 neue Fälle gemeldet worden.

2.833 Menschen sind im Kreis Peine derzeit erkrankt

Am Montag sind im Landkreis Peine 192 neue Fälle gemeldet worden eine Woche zuvor waren es 170. Insgesamt gibt es 17.424 bestätigte Corona-Fälle. 2.833 Personen sind derzeit erkrankt. Es wurden 61 Abstriche durch das Gesundheitsamt entnommen. Es gibt einen weiteren Todesfall zu beklagen, somit sind 123 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Ein Patient auf der Intensivstation

Im Peiner Klinikum wird nach Informationen des Divi-Intensivregisters ein Corona-Patient auf der Intensivstation behandelt und beatmet. Der Leitindikator der Hospitalisierung in niedersächsischen Krankenhäusern ist von 10,6 auf 10,7 gestiegen. Der Anteil Covid-19-Erkrankter an der Intensivbettenkapazität ist dagegen von 5,8 auf 5,4 Prozent gesunken. Die landesweite Inzidenz sank leicht von 1.113,4 auf 1.107,6.

In den Peiner Nachbarkommunen stellt sich die Situation wie folgt dar: Der Landkreis Gifhorn verzeichnet eine Inzidenz von 1.557,3, dann folgen die Region Hannover (1.449,0), Wolfsburg (1.425,2), Salzgitter (1.333,4), der Landkreis Hildesheim (1.179,1) und Braunschweig (1.072,2).

Landesweit ist die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Virus infiziert haben auf 943.372 gestiegen. Innerhalb von sieben Tagen gab es in Niedersachsen 88.649 neue Fälle und innerhalb von 24 Stunden 4.619. Als genesen gelten 708.200 Menschen (+12.500), aktuell erkrankt sind rund 227.800 Personen, etwa 7.900 weniger als am Vortag. Insgesamt 7.327 Menschen sind an oder mit einer Infektion gestorben, zwei mehr als am Vortag.

Von Jan Tiemann