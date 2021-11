Kreis Peine: Corona-Inzidenz macht einen Sprung auf 212,7

Kreis Peine

Das Infektionsgeschehen im Landkreis Peine steigt weiter: Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mit 212,7 angegeben. Das liegt deutlich höher als am Vortag, als der Wert mit 201,7 zum ersten Mal über 200 lag. Auch die anderen Zahlen, die zur Bewertung der Lage herangezogen werden, kennen zurzeit nur eine Richtung: nach oben. Aufgrund der Entwicklung ist davon auszugehen, dass in Peine schon in wenigen Tagen die nächste Warnstufe gelten wird.

„Sie tritt in Kraft, wenn die Grenzwerte an mehr als fünf aufeinander folgenden Tagen erreicht oder überschritten sind“, erklärt der Sprecher der Landkreisverwaltung in Peine, Fabian Laaß. Für die Hospitalisierung, die als Leitindikator gilt, wird der landesweite Wert zugrunde gelegt. Für die Inzidenz betrachtet man die Lage in der jeweiligen Kommune. Da in Peine beide Werte seit Mittwoch über der Grenze liegen und keine Entspannung in Sicht ist, ist die Fünf-Tage-Vorgabe am Sonntag voraussichtlich erreicht. Dann wird am Montag eine Allgemeinverfügung erlassen, und ab Dienstag, 2. Dezember, tritt dann in Peine Warnstufe 2 in Kraft.

Die Nachfrage nach Impfungen ist ungebrochen

Innerhalb von sieben Tagen haben sich in Peine 289 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Der Landkreis stemmt sich der vierten Corona-Welle mit einer engagierten Impfkampagne entgegen. Allein die beiden Impfangebote des Kreises wurden am Mittwoch von 1059 Menschen genutzt. Auffällig: Die Zahl der Erstimpfungen, die zuletzt monatelang stagniert hat, nimmt zurzeit spürbar zu. So wurden bei der Impfaktion bei Schoko-Rausch 155 Erstimpfungen durchgeführt, 19 waren es im Impfstützpunkt an der Woltorfer Straße. Das Impfangebot bei Rausch, für das keine Terminvereinbarung nötig war, nutzten insgesamt 763 Menschen. Dafür haben viele lange Wartezeiten in Kauf genommen. Der überwiegende Teil – 491 Personen – nutzte den Termin, um sich boostern (dritte Impfung) zu lassen. Im Impfstützpunkt an der Woltorfer Straße wurden 294 Immunisierungen durchgeführt, davon 272 Booster.

Hier kann man sich ohne Wartezeiten impfen lassen

Weitere Impfangebote nach Terminvereinbarung und damit ohne lange Wartezeiten machen das Peiner Impfzentrum Dr. Peters an der Eichendorffstraße und die Impfstation im Klinikum in Peine. Dort sind auch sehr kurzfristig noch Termine frei. Und auch die mobilen Impfteams des Landkreises sind in den nächsten Tagen wieder unterwegs.

Die Hospitalisierung in Niedersachen ist von 6,3 am Mittwoch auf 6,6 am Donnerstag deutlich gestiegen und liegt damit deutlich über dem Wert von 6, der als Grenze zur Warnstufe 2 definiert wurde. Auch die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten hat deutlich zugenommen: Sie wird nun mit 8,6 Prozent angegeben (Vortag 8,0 Prozent). Hier ist die Schwelle zur nächsten Warnstufe erreicht, wenn mehr als 10 Prozent der verfügbaren Betten für die Behandlung von Menschen mit einer Corona-Infektion gebraucht werden. Im Klinikum in Peine werden nach Angabe des Intensivregisters zurzeit keine Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt.

Die landesweite Inzidenz liegt bei 195,1 (Vortag 184,0). Unter 100 liegt dieser Wert nur noch in zwei niedersächsischen Kommunen, beide kratzen aber an der Marke: Für Holzminden gibt das RKI 85,5 an, für Osnabrück 93,6.

Von Kerstin Wosnitza