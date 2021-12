Kreis Peine

Die Karten-Grafik auf der Internet-Seite des Landes Niedersachsen zur aktuellen Corona-Lage zeigt ein bemerkenswertes Bild: Peine liegt als heller Fleck mitten in einem roten Ring. Hintergrund: Alle Kommunen rings um Peine wird die Inzidenz zurzeit mit Werten über 200 angegeben, lediglich bei uns liegt der Wert am Donnerstag mit 175,2 darunter – und das sogar recht deutlich. Ebenfalls erfreulich: Nach 194,3 am Dienstag und 180,4 am Mittwoch ist er erneut gesunken. In Peine haben sich innerhalb der letzten sieben Tage 238 Menschen neu mit dem Virus infiziert.

Am Donnerstag sind 41 neue Fälle hinzugekommen, vor einer Woche waren es 34. Damit gibt es im Landkreis Peine seit Ausbruch der Pandemie nun insgesamt 7953 bestätigte Corona-Infektionen. Aktuell erkrankt sind 488 Personen, 622 befinden sich in Quarantäne. Es wurden 259 Abstriche genommen. Leider gibt es einen weiteren Todesfall zu beklagen. „Es handelt sich um eine 79-jährige Frau, die im Klinikum verstorben ist“, sagt der Sprecher der Landkreisverwaltung, Fabian Laaß. Die Zahl der Menschen, die an oder mit einer Infektion gestorben sind, steigt damit im Landkreis Peine auf 110.

Peine liegt im landesweiten Vergleich im unteren Mittelfeld

Die landesweite Inzidenz beträgt zurzeit 201,1 (Vortag 206,3), Peine liegt im Vergleich der 45 niedersächsischen Kommunen auf Platz 17 und damit im unteren Mittelfeld. Eine Inzidenz von unter 100 gibt es zurzeit nirgends, am höchsten ist sie in Salzgitter (368,7), Vechta (312,5) und Cloppenburg (304,7). In ganz Niedersachsen gilt aktuell die Warnstufe 2.

Der wichtige Leitindikator der Hospitalisierung liegt aktuell bei 5,7 und ist damit von 5,8 am Vortag leicht gesunken. Die Belegung der Intensivbetten wird mit 10,6 angegeben, das ist derselbe Wert wie am Mittwoch.

Von Kerstin Wosnitza