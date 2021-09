Kreis Peine: Corona-Inzidenz geht leicht zurück auf 81,0

Kreis Peine

Einen leichten Rückgang der Inzidenz im Kreis Peine hat das Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldet: Lag der Wert am Donnerstag bei 85,4, so fiel er am Freitag auf 81,0 – genau so hoch war er auch am Mittwoch. Landesweit stieg die Inzidenz hingegen von 60,8 auf 64,4.

Mit 136,7 war Salzgitter am Freitag laut RKI die niedersächsische Kommune mit dem höchsten Inzidenzwert. Ebenfalls über der 100er-Marke lagen Delmenhorst (129,0) und Wolfsburg (113,9).

Im Kreis Peine gilt wegen der hohen Inzidenz über 50 weiterhin die Allgemeinverfügung des Landkreises mitsamt 3G-Regel. Diese besagt, dass nur vollständig Geimpfte, Genesene oder Personen mit aktuellem negativen Corona-Test Zutritt zu bestimmten Bereichen haben.

Beim Warnsystem des Landes ist unabhängig von Inzidenzwert über 50 die Zahl der Corona-Patienten in niedersächsischen Krankenhäusern sowie die Belegung der Intensivbetten mit Corona-Patienten ausschlaggebend. Weiterer Schwellenwert bei diesem System ist eine Inzidenz von mehr als 35 in einer Kommune. Werden in mindestens zwei der drei Kategorien Schwellenwerte erreicht, können die Kommunen eine Warnstufe per Allgemeinverfügung feststellen. Noch offen gelassen hat die Landesregierung, was bei Erreichen der zweiten und dritten Warnstufe passiert.

Krankenhaus-Inzidenz in Niedersachsen gestiegen

Bei der Belegung der Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten lag die Inzidenz am Freitag bei 3,4 – nach 3,2 am Vortag. Das heißt: Im landesweiten Schnitt wurden in den vergangenen sieben Tagen 3,4 von 100 000 Einwohnern im Zusammenhang mit ihrer Corona-Infektion in einer Klinik behandelt. Ab einem Wert von 6 ist in Niedersachsen der erste Schwellenwert erreicht, weitere Schwellenwerte sind 9 und 12.

Bei der Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten gab die Landesregierung den Wert mit 3,8 Prozent an, gemessen an der Gesamtkapazität für Niedersachsen. Schwellenwerte sind 5, 10 und 20 Prozent.

