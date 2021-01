Kreis Peine: CDU fordert kostenlose FFP2-Masken für Schüler

Kreis Peine

Alle Schüler im Landkreis Peine sollen kostenlos mit FFP2-Masken ausgestattet werden: Dies fordert die CDU-Kreistagsfraktion in einem Dringlichkeitsantrag, der bei der kommenden Sitzung am 10. Februar behandelt werden soll.

Jedem Schüler, der am Präsenzunterricht teilnimmt, soll die Kreisverwaltung drei Masken zur Verfügung stellen, heißt es in dem Antrag. „Die aktuelle Gesundheitslage und die aktuell gefassten Beschlüsse der Länder mit der Bundeskanzlerin haben die Situation für Schüler nicht vereinfacht. Die Sorge vor Infektionen ist groß, wir sehen den Schulträger in der Pflicht, seinen Teil beizutragen, um Ängsten bestmöglich entgegenzuwirken“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Kramer.

Das Land Niedersachsen stelle aktuell den Schulbesuch der Schüler an Grundschulen sowie den Abschlussklassen bis Mitte Februar frei, heißt es weiter. Es sei davon auszugehen, dass viele Kinder am Präsenzunterricht teilnehmen. Besonders hier sollte, mit den vom Bund und den Ländern empfohlenen FFP2-Masken, ein größtmöglicher Schutz gewährleistet werden.

Entscheidung der Stadt Celle dient als Vorbild

Die Stadt Celle habe bereits die Anschaffung von je drei FFP2-Masken für Grundschüler beschlossen, erklärt Kramer. „Diese Entscheidung ist der Peiner CDU ein Vorbild und erweitert sie auf alle am Präsenzunterricht teilnehmenden Kinder.“

Wegen der Dringlichkeit bittet die CDU um eine Eilentscheidung und gegebenenfalls ein Umlaufverfahren (bei dem sich die Kreistagsmitglieder nicht treffen müssten, der schriftliche Weg würde genügen). Eine nachträgliche haushaltsrechtliche Genehmigung durch die politischen Gremien soll erfolgen. Außerdem empfiehlt die CDU, vorhandene Fördermittel des Landes Niedersachsens zu beantragen.

Von Dennis Nobbe