Kreis Peine: Blutspenden sind von Corona-Beschränkungen nicht betroffen

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und angesichts steigender Infektionszahlen, werden Blutspenden weiterhin täglich benötigt, damit Patienten zu jeder Zeit sicher mit Blutpräparaten behandelt werden können. „ Blutspendetermine sind nicht von den aktuellen Corona-Beschränkungen betroffen und die Blutspende ist sehr, sehr sicher“, betont DRK-Kreis-Geschäftsführer Ralf Niederreiter.

„Blut ist nur sehr begrenzt haltbar“

„Blut ist nur sehr begrenzt haltbar“, erklärt Niederreiter. „Deshalb ist es so wichtig, dass kontinuierlich Blutspenden stattfinden.“ Markus Baulke, Sprecher des für Peine zuständigen DRK-Blutspendedienstes in Springe, ergänzt: „Auch wenn einige Kliniken bereits beginnen, planbare Operationen erneut zu verschieben, werden Blutpräparate – insbesondere in der Krebstherapie und bei der Notfallversorgung – nach wie vor benötigt. Einzelbestandteile wie Blutplättchen, auf die Patienten zum Beispiel während einer Chemotherapie angewiesen sein können, sind nur wenige Tage haltbar.“

Die neuen Beschlüsse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie würden keine Einschränkung für die Blutspende bedeuten, weil diese für die Erhaltung des Gesundheitssystems relevant sei. Viele Verantwortliche von Ortschaften und Institutionen würden in den kommenden Wochen geplante Blutspendetermine in Gemeinderäumen, Schulen und Feuerwehrhäusern absagen, hat Baulke beobachtet. „Im Kreis Peine hat es meines Wissens bisher aber noch keine Absagen gegeben“, sagt Niederreiter.

„Wir sind auf die Unterstützung der Gemeinden und Feuerwehren angewiesen“

Dennoch äußert sich Baulke besorgt: „Für uns ist es eine neue Situation. Es fehlt uns nicht an engagierten Helferinnen und Helfern, sondern an den Räumlichkeiten. Wir sind hier auf die Unterstützung der Gemeinden und Feuerwehren als wichtige Akteure angewiesen.“

Sicherheit bei der Blutspende Aktuell finden Blutspendetermine zum Schutz von Spendern unter folgenden Sicherheitsvorkehrungen statt: Vor Betreten des Spendelokals weisen Aufsteller darauf hin, dass Spender, die sich nicht gesund und fit fühlen, das Spendelokal erst gar nicht betreten dürfen. Am Eingang stehen Desinfektionsstationen für die Hände bereit. Schon beim Betreten des Blutspendelokals wird die Temperatur jedes Blutspenders gemessen. Es wird auf einen sicheren Abstand zwischen den Spendern geachtet. Auch die Spendeliegen werden mit Sicherheitsabstand aufgebaut. Warteschlangen sollen durch zusätzliches Personal vermieden werden. Ein Imbissangebot zum Mitnehmen, trägt dazu bei, die Aufenthaltszeit der Spender auf dem Termin zu verringern.

Rückendeckung erhält der Blutspendedienst vom niedersächsischen Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD). „Die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit lebenswichtigen Blutpräparaten funktioniert in Niedersachsen nur dann, wenn landesweit genügend Möglichkeiten zur Blutspende angeboten werden können“, schreibt Tonne in einen Brief an die niedersächsischen Schulleitungen. Er bitte dem DRK-Blutspendedienst die bisher genutzten Räume wie Aulen, Sporthallen und Klassenräume nach Ende des Schulbetriebes weiterhin für die vier bis sechs mal im Jahr stattfindenden Blutspendetermine nach Absprache zu Verfügung zu stellen.

Blutspendetermine finden weiter statt. Sie sind tagesaktuell unter https://www.blutspende-leben.de/blutspendetermine/ zu finden.

Von Jan Tiemann