Kreis Peine: Bettina Conrady soll Erste Kreisrätin werden

Kreis Peine

Jetzt ist es raus: Bettina Conrady soll Erste Kreisrätin und damit die Vertreterin vom Peiner Landrat Henning Heiß (SPD) werden. Heiß stellte seinen Vorschlag am Freitag der Presse vor. Nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz hat der Landrat das alleinige Vorschlagsrecht zur Wahl seiner Dezernenten und Kreisräte. Jetzt muss der Kreistag der Personalie noch zustimmen.

Conrady, die zurzeit noch Erste Stadträtin in Sehnde ist, wäre als neue Vertreterin von Heiß zugleich auch seine Nachfolgerin. Dieser war 2006 zum Ersten Kreisrat und somit zum Vertreter des früheren Landrats Franz Einhaus (SPD) gewählt worden und hatte dieses Amt gut 15 Jahre inne. Mit seiner Wahl an die Spitze des Landkreises Peine bei der Kommunalwahl im vergangenen September musste die Position nun neu besetzt werden. Die erste Kreisrätin wird für eine Amtszeit von acht Jahren gewählt und in das Beamtenverhältnis auf Zeit berufen.

Von Jan Tiemann