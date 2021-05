Liegt bis Montag der Inzidenzwert bei unter 165, soll es kreisweit in Kitas einen eingeschränkten Regelbetrieb geben. Ganz in trockenen Tüchern ist dies trotz diverser Ankündigungen aber noch nicht.

Kreis Peine: Betreuung in Kitas soll ab Montag wieder möglich sein

