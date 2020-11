Kreis Peine

Das kulturelle Schaffen im Kreis Peine ist vielfältig und bunt: Um eine bessere Vernetzung der Kulturschaffenden zu ermöglichen, baut der Landkreis Peine seit 2016 unter dem Dach der Servicestelle Kultur ehrenamtliche Kontaktstellen in den verschiedenen kulturellen Sparten auf. Bislang gibt es die Kontaktstellen Bildende Kunst, Literatur, Heimatpflege, und Musik. Der Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur stimmt in seiner Sitzung an diesem Donnerstag, 12. November, ab 17 Uhr in der Aula des Ratsgymnasiums Peine über die Besetzung der Kontaktstellen für Musik und Bildende Kunst ab.

Alexander Liersch soll zum 1. Dezember für zwei Jahre mit der ehrenamtlichen Betreuung der Kontaktstelle Musik betraut werden. Er hatte dieses Amt bereits 2016 inne. Als langjährige Fachkraft der Kreismusikschule des Landkreis Peine und langjährig aktiver Musiker sei Liersch gut vernetzt und bringe die idealen Voraussetzungen mit, um dieses Amt erneut auszuüben, heißt es in der Vorlage. Die kreisweite Vernetzung der Musiker und Vereine sowie die Darstellung regionaler Besonderheiten lassen sich als Kernaufgaben beschreiben. Langfristig besteht das Ziel, gemeinsame Projekte zu initiieren. Als vielseitig vernetzte und stets offene Persönlichkeit werde Liersch die Kontaktstelle und die damit verbundenen Aufgaben vorbildlich ausfüllen.

Die Kontaktstelle Bildende Kunst soll erneut von der bekannten Peiner Künstlerin Britta Ahrens betreut werden. Sie erfüllt diese ehrenamtliche Aufgabe bereits seit dem 1. Dezember 2018. Ahrens begleite maßgeblich die bildnerisch-künstlerischen Aktivitäten der Künstler im Peiner Land, heißt es Ausschussvorlage. Auch auf die durch die Covid-19-Pandemie hervorgerufenen Einschränkungen reagierte sie mit großem Engagement, indem sie Ersatzveranstaltungen etablierte und alternative Veranstaltungsformen anregte. Ihre Tätigkeit und Erfahrung auch im Umgang mit Förderern sei eine große Stütze für den Ausbau der künstlerisch-bildnerischen Szene im Landkreis Peine. Als Beispiel ist der Verein KiP – Kunst im Peiner Land zu nennen, der sich an alle bildenden Künstlerinnen und Künstler im Peiner Land richtet und regelmäßig Kunstschaffende zu einem Stammtischen zusammenbringt. Aus diesem Stammtisch heraus werden verschiedene gemeinsame Projekte initiiert, zum Beispiel die Offenen Ateliers im Peiner Land.

