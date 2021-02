Kreis Peine: Anrufe von falschen Polizisten 

Kreis Peine

Anrufe von angeblichen Polizisten hat es in mindestens sechs Fällen an diesem Freitag in Stederdorf und Meerdorf gegeben. Die Anrufer gaben sich als Beamte der Polizei Hannover aus und erkundigen sich nach persönlichen Werten.

Nicht auf die Fragen eingehen!

„Wir warnen eindringlich vor dieser bereits bekannten Betrugsmasche“, sagt Polizei-Sprecher Matthias Pintak. Er rät dazu, bei einem derartigen Anruf nicht auf die Fragen einzugehen. Falls vorhanden, sollte die Telefonnummer des Anrufers notiert und der Name und sowie die Rückrufnummer erfragt werden.

„Wenn Sie einen derartigen Anruf erhalten informieren Sie bitte die Polizei und sprechen mit Ihren Angehörigen“, sagt der Polizei-Sprecher.

Von Kerstin Wosnitza