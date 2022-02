Kreis Peine: Anmeldung für den Müllsammeltag läuft

Kreis Peine

Premiere: Am Samstag, 26. März, organisieren die Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetriebe (A+B) des Landkreis Peine den Aktionstag „Müll in der Landschaft“ erstmalig mit einer „Plogging-Challenge“. Plogging ist ein Koffertwort, gebildet aus den Bestandteilen „plocka“ (schwedisch: aufheben, pflücken) und Jogging. Man joggt also in der Natur und sammelt gleichzeitig Abfall ein. Der Tag ist für viele Ortschaften, Vereine, Feuerwehren, Schulen und weitere Gruppen im Kreis Peine seit Jahren ein gesetzter Termin, denn der Schutz der Umwelt und gemeinsames verantwortliches Handeln sind ihnen wichtig Jeder kann mitmachen! Wer dabei sein möchte, meldet sich unter www.ab-peine.de im Internet an. Dort gibt es auch weitere Tipps und Hinweise zum Aktionstag. Anmeldeschluss ist Freitag, 18. März.

