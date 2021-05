Kreis Peine: Acht neue Corona-Fälle, Inzidenz steigt auf 73,4

Erneut ist der Inzidenzwert angestiegen: Donnerstag lag er bei 56,4, Freitag bei 62,3 – und aktuell beträgt er laut RKI 73,4. Acht neue Corona-Fälle kamen am Samstag hinzu.

Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. In Peine ist der Inzidenzwert am Samstag angestiegen - wie schon am Vortag. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa