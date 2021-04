Kreis Peine: 54 neue Corona-Fälle, Inzidenz liegt bei 137,2

Zwar ist der Inzidenzwert in den vergangenen Tagen im Landkreis Peine kontinuierlich gesunken, doch angesichts der Meldung des Gesundheitsamts am Donnerstag könnte der Trend vorbei sein: 54 neue Corona-Fälle wurden gemeldet.

Eine Mitarbeiterin schraubt in einem Labor Röhrchen mit Coronatests auf. In Peine ist die Inzidenz in den vergangenen Tagen zurückgegangen. Quelle: Uwe Anspach/dpa