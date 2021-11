Kreis Peine: 41 neue Corona-Fälle, Inzidenz steigt auf 159,0

Nach einem leichten Rückgang am Vortag ist der Inzidenzwert am Samstag wieder angestiegen. Das Gesundheitsamt meldete 41 Covid-19-Neuinfektionen.

In einem Labor hält eine Fachkraft SARS-CoV-2-Proben in den Händen. Im Kreis Peine ist die Inzidenz am Samstag angestiegen und liegt knapp unter dem landesweiten Durchschnitt. Quelle: Waltraud Grubitzsch (dpa)