Kreis Peine: 36 Menschen an Corona erkrankt

Kreis Peine

Zurzeit sind 36 Menschen im Kreis Peine mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind drei Erkrankte mehr als am Sonntag. Dies teilte Kreissprecher Fabian Laaß am Montag mit. Insgesamt 246 Personen gelten als genesen. Es gab bislang 12 Todesfälle zu beklagen. Die Gesamtzahl der im Kreis Peine an Corona Erkrankten beträgt somit 294. Am Montag wurden im Testzentrum 72 Abstriche entnommen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 15,65.

396 Menschen in Quarantäne

In Quarantäne befinden sich aktuell 396 Personen und 2422 sind bislang daraus entlassen worden. Von dieser Schutzmaßnahme waren insgesamt 2818 Menschen betroffen.

Von Jan Tiemann