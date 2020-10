Fünf Erkrankte weniger als am Vortag hat der Landkreis Peine am Sonntag vermeldet, dennoch ist ein neuer Fall hinzugekommen. Dies liegt daran, dass die Zahl der Genesenen angestiegen ist. Zwei der am Samstag vermeldeten Fälle sind Schüler am Silberkamp-Gymnasium und den BBS. Neues gibt es zudem von den erkrankten Bewohnern des Peiner DRK-Seniorenheims.