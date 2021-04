Kreis Peine: 26 neue Corona-Fälle, Inzidenz geht leicht zurück

Kreis Peine

Die Sieben-Tagesinzidenz ist im Kreis Peine am Dienstag von 174,3 auf 171,4 gesunken. Dies geht aus der aktuellen Mitteilung des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. 26 neue Corona-Fälle hat der Landkreis gemeldet, womit die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 4922 gestiegen ist.

Als derzeit an Covid-19 erkrankt gelten im Kreisgebiet 475 Personen, das sind 20 weniger als am Vortag. 4350 Personen gelten insgesamt als genesen, in Quarantäne befinden sich aktuell 1015. In Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind 97 Menschen.

Im Testzentrum des Landkreises wurden am Dienstag 227 Abstriche genommen. 888 Impfungen wurden durchgeführt, davon zwölf Zweitimpfungen.

Inzidenz liegt landesweit bei 120,0

Zum Vergleich: In Niedersachsen liegt die Inzidenz derzeit im Schnitt bei 120,0, was ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vortag ist (118,5). In den vergangenen sieben Tagen wurden 9590 neue Corona-Fälle gemeldet. 232 647 sind es insgesamt seit Beginn der Pandemie. 5242 Menschen sind landesweit in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, 17 neue Todesfälle meldete das RKI am Dienstag.

Von Dennis Nobbe